In Folge 11 von Moove, dem New Mobility Podcast von auto motor und sport sprechen wir mit BMW-Entwickler Grote, der sich nach eigenen Angaben um das Nervensystem und Gehirn des Autos kümmert und fragen ihn, wie traditionelle Hersteller gegen die junge Konkurrenz aus China und dem Silicon Valley bestehen können, wie er sich die ideale Bedienung von Autos vorstellt und was durch Updates alles denkbar wird.

Grote erzählt Dirk Gulde und Luca Leicht, worin die Gemeinsamkeiten von Autos und Flugzeugen liegen, warum es manchmal notwendig ist, selbst beim einem Unternehmen wie BMW, mit Traditionen zu brechen und was es mit seiner persönlichen BMW-X5-Spezialanfertigung auf sich hat. Er beschreibt aber auch, was es braucht, um gegen neue Wettbewerber aus dem Silicon Valley und China zu bestehen, wie er die Zeit in einem autonom fahrenden Auto nutzen würde und gibt einen Einblick in die künftigen Bedienkonzepte von Fahrzeugen wie dem BMW iNext.

