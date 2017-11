Foto: FCA Das Elektronik-Set kostet 2.195 Euro. Den Motor selbst gibt es für 19.530 Euro. So halten 707 PS Einzug in jedes Auto vor 1976.

Alte amerikanische Musclecars wie Challenger, Charger, Camaro und Co. sind nur echt mit einem kräftig blubbernden V8. Doch was, wenn die Maschine Ihres Klassikers gar nicht mehr so kräftig blubbern will? Zulieferer Mopar hilft gerne aus, und bietet den 6,2-Liter Kompressor-Hemi mit 707 PS und 650 Newtonmetern Drehmoment jetzt auch als Crate-Engine. Auf der diesjährigen SEMA in Las Vegas wurde der Motor im Kistenformat vorgestellt. Zum Preis von knapp 20.000 Dollar wird die Maschine fertig zum Einbau geliefert. Dazu gibt es in einem Set (2.195 Dollar) noch den passenden Kabelbaum, ein Steuergerät, ein Gaspedal, Sensoren für Sauerstoff und Temperatur und das Kontrollmodul für die Benzinpumpe.

Aus Hellcat wird Hellcrate

In Anlehnung an den Dodge Challenger Hellcat nennt Mopar den 6,2-Liter-Motor „Hellcrate“ und sieht den Einbau in handgeschaltete Fahrzeuge vor Baujahr 1976 vor. Sowohl On- als auch Offroad. Drei Jahre Garantie gibt es obendrauf. Als Anschauungsobjekt dient auf der SEMA ein 1970er Plymouth Superbird Tribute von TV-Star Mark Worman von Graveyard Carz. Im vergangenen Jahr stellte der FCA-zugehörige Zulieferer Mopar bereits die 345 und 392 Crate-Engines auf der SEMA vor.

An Crate-Engines müssen üblicherweise nur noch wenige Teile angebracht werden, wie etwa die Wasserpumpe, bis sie verbaut werden können. In Tuning- und Motorsportkreisen gelten die in Kisten angelieferten Motoren als zeit- und geldsparende Möglichkeit, den Boliden ein Herz zu transplantieren. Zudem gibt es neben Originalhersteller-Qualität häufig auch eine Hersteller-Garantie.