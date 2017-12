Paul Pietsch Classic 2018

„Aus der Liebe zum Motorsport ist alles entstanden“ war das Motto von Paul Pietsch. In diesem Sinne findet 2018 in Offenburg die 7. Paul Pietsch Classic statt, die an den im Alter von 100 Jahren verstorbenen Rennfahrer und Verleger erinnert

Termin: 08. – 09. Juni 2018

Preise:

Startgebühr (pro Fahrzeug à 2 Personen): 1.290,00 € (inkl. MwSt.)

Service-Fahrzeug (pro Fahrzeug à 2 Personen): 480,00 € (inkl. MwSt.)

VIP-Paket für zusätzliche Personen im Fahrzeug (inkl. Abendveranstaltung): 380,00 € (inkl. MwSt.)

maximale Teilnehmerzahl: 107

Nennschluss: 28.02.2018

Strecke: Auf den Spuren des Rennfahrers und Verlegers über die schönsten Straßen des südlichen und mittleren Schwarzwaldes. Die Fahrt führt auf die Höhen des Schwarzwalds, wieder hinab in die Täler und bis in die Weinberge des Badnerlands. Kurve folgt auf Kurve, Geraden sind selten und kurz. Eigentlich kein Wunder, dass Paul Pietsch hier zum Rennfahrer reifte – und große Erfolge feierte.

+++ Hier können Sie sich für die Paul Pietsch Classic 2018 anmelden +++

Silvretta Classic 2018

Bereits zum 21. Mal treffen sich Traumautos auf Traumstraßen. Ein Gipfeltreffen automobiler Schätze – das Original seit 1998. Wo könnte die Herausforderung für Mensch und Material, für die Pioniere von einst und von heute größer sein als auf den herrlichen Pass-Strecken der österreichischen Alpenregionen.

Foto: ams Silvretta Classic: Bereits zum 21. Mal treffen sich Traumautos auf Traumstraßen. Ein Gipfeltreffen automobiler Schätze – das Original seit 1998.

Termin: 05. – 07. Juli 2018

Preise:

Startgebühr (pro Fahrzeug à 2 Personen): 1.890,00 € (inkl. MwSt.)

Rallye-Lehrgang (pro Fahrzeug à 2 Personen): 250,00 € (inkl. MwSt.)

Service Team AT (pro Fahrzeug à 2 Personen): 480,00 € (inkl. MwSt.)

VIP-Paket für zusätzliche Personen im Fahrzeug (inkl. Abendveranstaltung): 380,00 € (inkl. MwSt.)

maximale Teilnehmerzahl: 180

Nennschluss: 31.03.2018

Strecke: Auf rund 600km erkunden 180 Traumautos, alles Klassiker, die Traumstraßen Vorarlbergs. Man trifft sich am Start in Partenen und im Ziel in Schruns und Gaschurn sowie zum Finale in Vandans.

+++ Hier können Sie sich für die Silvretta Classic 2018 anmelden +++

Sachsen Classic 2018

Zum 16. Mal kommt Sachsens längstes Automobilmuseum! Sächsische Bilderbuch-Kulisse und malerische Strecken, gesäumt von Zuschauerspalieren, die in Deutschland ihresgleichen suchen, verleihen dieser Rallye ihr ganz spezielles Flair.

Termin: 23. – 25. August 2018

Preise:

Startgebühr (pro Fahrzeug à 2 Personen): 1.690,00 € (inkl. MwSt.)

Rallye-Lehrgang (pro Fahrzeug à 2 Personen): 250,00 € (inkl. MwSt.)

Praxis Pur: 150,00 € (inkl. MwSt.)

Service-Fahrzeug (pro Fahrzeug à 2 Personen): 480,00 € (inkl. MwSt.)

VIP-Paket für zusätzliche Personen im Fahrzeug (inkl. Abendveranstaltung): 380,00 € (inkl. MwSt.)

maximale Teilnehmerzahl: 180

Nennschluss: 30.04.2018

Strecke – Tag 1: Start und Ziel in Zwickau, Strecke führt an die „Steile Wand von Meerane“ und über den Sachsenring. Tag 2: Start und Ziel in Zwickau; Strecke führt hinab nach Tschechien und zurück. Tag 3: Start in Zwickau; Fahrt durch das Erzgebirge bis nach Chemnitz (Ziel)

+++ Hier können Sie sich für die Sachsen Classic 2018 anmelden +++

Auf unserer Eventseite finden Sie gebündelt alle wichtigen Informationen.