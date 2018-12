Bereits seit Mai 2018 erfüllt jeder neu gebaute Volvo die Euro 6d-TEMP Abgasnorm. Volvo beweist sich damit erneut als Vorreiter für umweltfreundliche Motoren. So erfüllen alle Volvo-, Benzin-, Diesel- und Hybridfahrzeuge die strenge Abgasnorm.

WLTP macht den Unterschied

Basis für die neue Zertifizierung ist das Verbrauchstestverfahren WLTP (weltweit harmonisierter Zyklus für leichte Fahrzeuge). Die WLTP-Norm gilt seit 1. September diesen Jahres. Im Vergleich zum alten NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) liefert der weiterhin auf dem Prüfstand gefahrene, aber deutlich anspruchsvollere Test realitätsnähere Verbrauchs- und Emissionsmessungen. Kurz gesagt: mehr Transparenz für Volvo-Kunden. Neu ist: Der Test unterscheidet zwischen Labor- und Fahrtests. Für die Fahrtests gibt es den ebenfalls neuen eingeführten RDE-Test (Real Driving Emissions). Hier werden im Fahrbetrieb die Partikel- und Stickoxid- (NOx)-Emissionen gemessen. Alle Volvo-Modelle haben die Labor- und RDE-Tests erfolgreich abgeschlossen und wurden so in die strenge Abgasnorm Euro 6d-TEMP eingestuft. Für Benzin-Direkteinspritzer-Motoren sind Partikelfilter seit dem 1. September 2018 Pflicht. Partikelfilter sorgen bei Turbobenzinmotoren für eine starke Verringerung der bislang erlaubten Rußpartikelmenge. Turbodiesel-angetriebene Fahrzeuge verfügen übrigens auch über Partikelfilter, dann allerdings in Kombination mit einem SCR-Kat und Harnstoffeinspritzung.

Alle Volvo-Modelle sofort verfügbar

Während also bei Volvo alle Modelle auf den Messzyklus umgestellt sind, stellt das neue Testverfahren einige Hersteller vor Herausforderungen. Das ist bei Volvo anders, hier sind Euro 6d-TEMP Motoren in allen Modellen sofort verfügbar. Als Folge gibt es keine zusätzlichen Wartezeiten über die normale Lieferzeit hinaus. Die neuen Modelle erfüllen die aktuellen Regelungen in Bezug auf Einfahrbeschränkungen in städtische Umweltzonen. Gerade für Pendler und auch Personen, die in Großstädten wohnen oder dort oft zu Gast sind, ist mit der Euro 6d-TEMP-Zertifizierung volle Mobilität, heute und auch in den Städten der Zukunft gewährleistet.

Jetzt die Volvo-Umweltprämie sichern

Als Vorreiter beim Thema Nachhaltigkeit unterstützt Volvo auch das von der Bundesregierung vorgelegte „Konzept für saubere Luft und die Sicherung der individuellen Mobilität in Städten“. Besitzer eines Diesels der Abgasnorm EURO 1 bis EURO 5 in den betroffenen Städten oder Regionen können ab sofort von der Volvo-Umweltprämie in Höhe von 5 %** profitieren. Ganz gleich, ob Sie sich für einen Neuwagen oder jungen Gebrauchtwagen mit Euro 6d-TEMP entscheiden. Ganz besonders attraktiv ist, dass die Volvo Umweltprämie auch mit anderen Verkaufsaktionen von Volvo kombiniert werden kann. Das Angebot gilt für alle Privat- und gewerblichen Einzelkunden. Die Verrechnung der Prämie kann der Kunde übrigens frei wählen: Verringerung des Kaufpreises, Erhöhung des Eintauschwertes des Gebrauchtwagens, als Anrechnung auf eine Anzahlung oder in einer Kombination aus allen vorgenannten Möglichkeiten. Der Kundenvorteil kann so, abhängig vom jeweiligen Modell und den bereits bestehenden Verkaufsmaßnahmen sowie inklusive der Umweltprämie, sehr lukrativ sein.

Serienmäßig zukunftssicher

Volvo fördert den schnellen Umstieg auf neue saubere Antriebe und setzt diesen Weg in 2019 konsequent fort, indem künftig jedes Fahrzeug elektrifiziert angeboten wird. Steigen Sie jetzt um und lernen Sie weitere interessante Angebote beim Besuch Ihres Volvo-Händlers kennen.

Mehr Infos unter www.volvocars.de/vorreiter

* Gilt für alle Neuwagenbestellungen.

**Beim Kauf eines neuen Volvo PKW erhalten Besitzer eines alten Diesels der Abgasnorm EURO 1 bis EURO 5 vom 18.10.2018 bis auf Weiteres einen Nachlass von 5 % auf die UVP der Volvo Car Germany GmbH zusätzlich zu den weiteren Verkaufsförderungsmaßahmen. Gültig für alle Privat- und gewerblichen Einzelkunden in den von der Bundesregierung als besonders stark belastet eingestuften Städten und angrenzenden Landkreisen. Das Altfahrzeug muss sich zum Kaufzeitpunkt mindestens 6 Monate in Ihrem Besitz befnden. Nähere Informationen erhalten Sie unter volvocars.de/umweltpraemie. Diesen Vorteil berücksichtigen wir auch bei Volvo Leasing- und Finanzierungskalkulationen.