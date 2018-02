Mildhybrid lässt den Audi A6 segeln

Foto: Christian Schulte Der neue Audi A6 wird dynamischer ausfallen, das Dach fällt niedriger aus, trotzdem soll die Kopffreiheit gegeben sein.

Bei den konventionellen Motoren wird Audi den A6 mit dem 2,0-Liter-TFSI mit einer Leistungsspanne zwischen 190 und 252 PS anbieten. Die Zweiliter-Diesel kommen auf Leistungsstufen von 150, 190 sowie 218 PS. Auch der V6-Motor mit drei Liter Hubraum und 354 PS wird es wieder geben. Der 4-Liter-Biturbo-V8 aus dem S6 hat definitiv ausgedient. Stattdessen werkelt nun der 2,9-Liter große V6 an dessen Stelle.

Ein 48-Volt-Hauptbordnetz wird zudem helfen, signifikant Benzin einzusparen, konkret bis zu 0,7 Liter pro 100 Kilometer. Dieser Mildhybrid, vermutlich nur in Kombination mit Automatikgetrieben, kommt mit einem wassergekühlten 48-Volt-Riemenstartergenerator (RSG) daher. Er ersetzt den herkömmlichen Ritzelstarter. Zusammen mit der im Kofferraum untergebrachten Lithium-Ionen-Batterie mit 10 Ah Ladungskapazität, kann der Audi A6 zwischen 55 und 160 km/h lautlos segeln und zwar bis zu 40 Sekunden lang bei komplett abgestelltem Motor. Merkt das Auto, dass der Fahrer vom Gas geht, setzt der Start-Stopp-Betrieb bereits bei 22 km/h ein – das Triebwerk geht dann von alleine aus. Das Antriebsmanagement erhält dabei Daten zu Strecken und von Sensoren und kann so vorausschauende Verkehrssituationen erkennen.

Foto: Stefan Baldauf Der neue Audi A6 erhält an der Front schmale Scheinwerfer und einen breiten Grill.

Neue Maßstäbe will Audi beim A6 mit den Assistenzsystemen setzen, kommt das Auto doch zwei Jahre nach der neuen E-Klasse. Hier orientiert sich das Modell beim Audi A7 und Audi A8. So wird der A6 in Längs- und Querlücken automatisch einparken können und auf der Autobahn bis zu Tempo 200 die Fahrspur sowie den Abstand zum Vorausfahrenden halten.

Drei Assistenz-Pakete wird Audi anbieten: Parken, Stadt und Tour. Wer alle drei bucht, bekommt 39 Fahrer-Assistenzsysteme, die Informationen dafür liefern je fünf Kameras und Radarsensoren, 12 Ultraschallsensoren und ein Laserscanner. Die Informationen laufen im zentralen Fahrerassistenz-Steuergerät (zFAS) zusammen.

Im Innenraum gibt es fahrerorientierte Bildschirme mit drei Displays. Knöpfe und Schalter werden massiv reduziert, die bekannten Dreh-Drücksteller werden der Vergangenheit angehören, stattdessen erlaubt ein Touchpad die Eingaben. Gegen Aufpreis ist das obere Display 12,3 Zoll groß, ein optionales Head-up-Display projiziert Informationen ins Fahrer-Sichtfeld.

Optisch orientiert sich der neue Audi A6 am vorgestellten Conceptcar Audi Prologue Allroad (siehe Fotoshow). Die Studie zeigte bereits den extrem breiten Kühlergrill mit den schmalen Scheinwerfereinheiten mit OLED-Technik.

Links und rechts des massiven Grills sind große Lufteinlässe in der Schürze vorgesehen, die zudem noch ein auffälliges Tagfahrlichtband tragen. Besonders auffällig: Die Vielzahl der Sicken in der (hinteren) Karosserie, die kurzen Überhänge und die breite B-Säule. Dank größerer Radausschnitte drehen sich in der Serienversion bis zu 21 Zoll große Räder und in der RS-Version 22 Zöller.

Preise starten bei 44.000 Euro

Beim Gewicht will Audi noch einmal 100 kg einsparen, so dass das Gewicht der leichtesten Version die Grenze von 1.600 kg unterschreitet. Und für Fahrer, die nichts von einer Automatik-Schaltung halten: Den A6 soll es wieder mit einer Handschaltung geben, ebenso wieder eine Kombiversion Audi A6 Avant (mit plus 15 Liter Kofferraumvolumen). Letzterer kommt ebenfalls im Herbst 2018 auf den Markt. Bei den Preisen wird sich der neue Audi A6 dank der vielfältigen Innovationen weiter nach oben entwickeln. Aktuell kostet der Audi A6 1,8 TFSI ultra ab 42.400 Euro, die Kombiversion ist 2.000 Euro teurer. Der 2,0-Liter-Diesel im A6 steht mit 40.850 Euro in der Liste, der Aufpreis für den Kombi liegt bei 2.500 Euro. Wir erwarten einen Preis bei den Benziner nicht unter 44.000 Euro, auf der Dieselseite nicht weniger als 42.000 Euro.