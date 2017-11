Ich weiss ja nicht, was Ihr unter "Sportwagen" versteht, für mich sind Z1, M1, M 635 Csi, 850 Csi, M2, M3 Competition etc. Sportwagen. Die reine Leistung ist völlig unerheblich, was zählt, ist das Fahrgefühl und das Handling. Wenn, wie in diesem Falle das Fahrzeug auch noch extreme Vorteile im Stadtverkehr hat, wo die meisten Leute nun mal fahren, dann weiss ich nicht, worin die Nachteile sein sollen. Klar, fahre ich von Berlin nach Spanien, dann kann ich nicht immer 250 fahren, sogar nachts nur noch selten, aber das liegt dann auch beim i8 nicht am Elektromotor. Kann mir ja meine Reserven aufteilen.