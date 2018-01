Auf dem Concours d’Elegance in Pebble Beach 2017 gaben die Bayern bereits einen Ausblick auf den neuen Roadster und BMW-Designchef Adrian van Hooydonk versprach: „Der neue BMW Z4 soll wieder eine echte Fahrmaschine werden.“

Der neue Z4 als Erlkönig zeigt an der Front die bekannte Shark Nose und die breite aber recht flache Niere. Die Scheinwerfer reichen weit in die Kotflügel hinein. Die Motorhaube fällt lang aus, die Überhänge sind kurz und knackig. Das geschlossene Verdeck bildet eine breite C-Säule und wird geöffnet bündig zur Heckklappe aufliegen. Auf dem Hintern thront ein Spoilerbürzel, wie die Scheinwerfer ragen auch die schmalen Leuchten tief in die Kotflügel hinein.