In der Größe bleibt sich der Dacia Duster treu: Es bleibt bei 4,30 Meter Länge und 1,80 Meter Breite. Optisch zeigt sich die zweite Generation des Spar-SUV jedoch deutlich überarbeitet. So rücken die Hauptscheinwerfer weiter nach außen, wodurch der Duster breiter wirkt. Das LED-Tagfahrlichtband ist dreigeteilt, die Motorhaube stark profiliert. Neben dem neuen Grill erhält das Modell einen breiteren Unterfahrschutz, der sich als aluminioumfarbene Spange deutlich vom Stoßfänger abhebt. Wert legt Dacia darauf, dass der Schutz unempfindlich gegenüber Kratzern ist.

Die Unterschiede zwischen Duster 1 und Duster 2 12 Sek.

Die Seitenansciht bleibt sich mit drei Fenstern und der nach hinten ansteigenden Fensterlinie treu. Jedoch ist die Windschutzscheibe um zehn Zentimeter nach vorn versetzt und stärker geneigt.Die Konturen der A-Säule werden von der neu gezeichneten Dachreling verlängert, hinzu kommen die ausgestellten Radhäuser und die 17 Zoll großen Felgen. Die Heckpartie zeigt sich mit breiten Schultern und auch hier weit nach außen hin positionierten Heckleuchten. Typisches Dacia-Stilelement sind die vier Segmente der Heckleuchten.

Zwei Benziner, zwei Diesel für den Dacia Duster

Wie bisher schon bietet Dacia den Duster mit Front- und Allradantrieb an. Es bleibt bei je zwei Benzin- und Dieselmotoren sowie einem Antrieb mit Flüssiggas (LPG). Das Basismodell ist der Saugbenziner SCe 115 mit Frontantrieb, den es auch in einer LPG-Variante gibt. Der Turbobenziner TCe 125 ist mit Front- und Allradantrieb erhältlich. Diesel-Einstiegsmotor ist der dCi 90 mit Frontantrieb. Der stärkere dCi 110 lässt die Wahl zwischen zwei und vier angetriebenen Rädern. Nur für den dCi 110 steht die Doppelkuppluns-Automatik EDC zur Wahl.

Toter-Winkel-Warner und Windowbags

Foto: Dacia Das Interieur des Duster hat Dacia umgeräumt und aufgewertet.

Eine verstärkte Karosserie soll die Sicherheit verbessern. Dazu kommen Windowbags, die Dacia das erste Mal einsetzt. Die aktive Sicherheit verbessert ein Toter-Winkel-Warner, der per Ultraschall Fahrzeuge im Toten Winkel erkennt und mit einer Leuchte Außenspiegel vor gefährlichen Spurwechseln warnt. Neu an Bord kommen auch eine Berganfahrhilfe und eine Automatik für das Ein- und Ausschalten des Abblendlichts.

Den Komfort verbessern gegen Aufpreis Keycard Handsfree, bei dem der Schlüssel in der Tasche bleiben kann, eine Klimaautomatik und serienmäßig verbesserte Sitze. Im umgestalteten Cockpit sitzt der Bildschirm für das neue Media-Nav Evolution zwischen den neu gestalteten Lüftungsdüsen und einer Schalterklaviatur. Das Lenkrad hat – wie im Sandero – vier Speichen, die Huptaste befindet sich nicht mehr im Lenkstockhebel.

Dacia Grand Duster mit sieben Sitzen

Später wird es eine Siebensitzerversion mit einer dritten Sitzreihe geben. Der Dacia Grand Duster kommt jedoch erst 2018 auf den Markt und erhält einen größeren Radstand. Er dürfte rund 20 Zentimeter länger (4,70 Meter) als der Fünfsitzer ausfallen, der ebenfalls von rund 4,30 auf 4,50 Meter deutlich zulegt. Während der Fünfsitzer sein Kofferraumvolumen auf rund 500 Liter erweitert, dürfte der Siebensitzer mit mindestens 650 Liter aufwarten.

Anfang 2010 wurde der Dacia Duster zu einem Preis von 11.900 Euro auf den Markt gebracht, in der Allradversion kostet er 13.700 Euro. Bis heute hat Dacia von dem SUV über eine Million Modelle in über 100 Ländern an den Mann gebracht.