@tom43: ich glaube nicht das der wertverlust des V6 so dramatisch sein wird, der ist bei Mercedes traditionell niedrig, und die meisten fahrer wissen wahrscheinlich überhaupt nicht was für einen motor unter der haube zu finden ist.

...und ich fürchte es wird in der andere richtung gehen...

auch @bedal & Philippo: der neue R6er soll deutlich höher als der V6 positioniert werden, die rede war von deutlich über 400 PS, ein bereich das aktuell von AMG 43 und 500 bedient wird, es würde mich also nicht wundern wenn beiden durch den R6er ersetzt werden würden, somit würde der AMG 63 als einziger V8 bleiben.

die über 300 PS des aktuellen V6 werden wahrscheinlich, fürchte ich, mit einen vierzylinder erreicht werden, was der wertverlust des V6 sehr deutlich entgegen wirken würde.