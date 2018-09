Noch ist er drin in unserem Flop 50-Ranking – der neue BMW 8er. Mit 105 Neuzulassungen steht das bayerische Sportcoupé auf dem 50. Platz der Hitliste, dürfte aber bereits im kommenden Monat aus der Liste herausgewachsen sein. Ganz am anderen Ende der Rangliste stehen mit jeweils nur einer Neuzulassung der Lexus LS, der Rolls-Royce Ghost, der VW Phaeton sowie die Aston Martin-Modelle DB9 und Vanquish. Mit diesen Modellen sind schon zwei Gründe für geringe Neuzulassungszahlen dokumentiert – neu eingeführte Fahrzeuge sowie Modelle, die bereits aus dem Angebot gestrichen wurden und nur noch als Restbestände durch den Handel geistern.

Und dann gibt es da noch Modelle, die bei der Kundschaft einfach nicht beliebt sind, und daher nicht auf Schlagzahl kommen, oder einfach nur Modelle, die auf eine sehr exklusive Kundschaft zielen und entsprechend auf kleine Stückzahlen angelegt sind.

Starker Lambo Aventador

Sonst fast nur mit Bestsellern verwöhnt, steuert VW im August mit dem Scirocco und dem Jetta zwei Modelle – die beide schon aus dem Programm gestrichen wurden – zur Flop 50-Liste bei. Nahezu mit seinem kompletten Angebot hier vertreten ist der japanische Nobelautobauer Lexus. Alpina als Kleinserienhersteller wird seiner Positionierung gerecht und liefert nur kleine Serien in den Markt.

Da sticht dann schon ein Lamborghini Aventador hervor, der mit seinen 79 Neuzulassungen beinahe auf Augenhöhe mit einem Alfa Romeo Mito oder einem Porsche Cayman fährt. Zulassungstechnisch gleichauf liegen beispielsweise auch der Mercedes SL und der Peugeot 508, der Toyota Prius und der Mercedes GLS oder der Nissan 370Z und der Fiat Fiorino.

Alle Modelle aus unserer Liste sehen Sie in der Bildergalerie, die Top 10 in der Tabelle unten.

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf den deutschen Markt gibt, oder nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nr. erhalten.

Neuzulassungen August 2018 Flops