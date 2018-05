Foto: H.R.Owen Der Aston Martin Vanquish teilt sich im Monat April 2018 mit einer Zulassung den ersten Platz...

Foto: Rossen Gargolov ... mit dem BMW Z4.

Die Neuzulassungen für den vergangenen Monat April 2018 liegen vor und schnell wird klar: Aha! Da sind aber jede Menge Neulinge dabei! Ob Tesla Model S und X, Toyota Landcruiser oder Alpine A110 – die Namen der Flop-50 könnten kaum bekannter sein. Doch vor allem Besitzer von echten Exoten wie dem nur zweimal im April zugelassenen VW Jetta oder eines sechsmalig zugelassenen Toyota Corollas finden sich gern im Reigen von Aston Martin V12 (3) oder der beiden Rolls-Royce-Brüder Ghost und Phantom wieder (je 4). Die Nummer eins der Neuzulassungs-Flops teilen sich im April der Aston Martin Vanquish und der BMW Z4. Mit fast 100 Mal so vielen Zulassungen, genauer gesagt 90, rutschte ein weiterer Neuling gerade eben noch auf den letzten Rang: Seat Toledo.

Auslaufmodelle wechseln sich mit ihren Nachfolgern ab

Spannend geht es aber auch im Mittelfeld zur Sache. Denn wer hätte schon gedacht, dass ein Lamborghini Aventador mit 41 Neuzulassungen einen Subaru Levorg mit 36 oder einen Toyota GT 86 mit 40 Neuzulassungen überholt? Auslaufmodelle wie der Erstplatzierte BMW Z4, ein VW Scirocco (12) oder auch ein Skoda Yeti (56) füllen ebenso die Liste wie die üblichen Verdächtigen aus dem Hause Ferrari mit dem Auslaufmodell California (2) und seinem Nachfolger Portofino (4).

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf den deutschen Markt gibt, oder nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nr. erhalten.