In den Top 50 der deutschen Neuzulassungen steht auch im März erneut der VW Golf unangefochten an der Spitze. Das ist keine Überraschung. Dahinter kommt aber langsam Bewegung ins Spiel. Auf Rang zwei steht zwar weiter der Tiguan, der ebenfalls aus dem VW-Stall stammt, aber bereits auf Rang drei vorgeschoben hat sich bereits der Ford Focus – und der ist fast in Schlagdistanz zum Tiguan.

Mit dem Aufstieg des Ford rutscht die weitere VW-Konzern-Phalanx entsprechend weiter hinter. Der Passat steht nur noch auf Platz 4, gefolgt vom VW Polo und dem Skoda Octavia sowie dem VW Touran. Komplettiert werden die Top 10 durch die Mercedes C-Klasse, den Audi A4 und den BMW 2er.

Mitsubishi Space Star steigt hoch ein

Der Mini hat sich bereits bis auf Rang elf vorgerobbt, der Ford Kuga steht auf Platz 13. Mit einem sensationellen Rang 28 steht der Mitsubishi-Kleinwagen Space Star in der März-Statistik. Zwei Plätze dahinter folgt schon der ebenfalls neu in die Top 50 eingestiegene VW T-Roc. Zurück in den Top 50 ist der VW T6, der nach seinem vorübergehenden Zulassungsstopp wieder zu alter Form aufläuft. Weit abgestürzt ist dagegen der Opel Corsa, der von Rang neun im Vormonat auf Platz 33 im März durchgereicht wurde. Zu den weiteren Neueinsteigern in den Top 50 zählen der Opel Crossland X auf Rang 42 und der Dacia Duster auf Platz 45. Platz 50 sichert sich im März der Renault Kadjar, der damit den Markenbruder Captur aus dieser Liste verdrängt.

Neuzulassungen Februar 2018 Die beliebtesten Autos in Deutschland

Zulassungsstärkstes Importmodell ist, wie bereits erwähnt, der Skoda Octavia, stärkster Brite der Mini auf 11. Spanien wird erstmals vom Seat Leon auf Platz 22 vertreten, Japan greift auf Rang 23 mit dem Nissan Qashqai in die Top 50 ein, Fiat folgt auf Platz 25 mit dem 500er. Bestplatzierter Koreaner ist auf Rang 31 der Hyundai i20, der Dacia Duster trägt die rumänischen Farben auf Rang 45, Renault und Frankreich darf erst auf Rang 47 mit dem Clio mitspielen.