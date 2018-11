Lada schlägt Tesla. Oder, auch schön, Fiat erfolgreicher als Porsche. Wenn Sie solche Zeilen bei uns lesen, dann kann das nur bedeuten, wir haben da was durcheinander gebracht, oder es geht um die Zulassungszwerge der KBA-Statistik. In der Tat ist Letzteres der Fall. Zur Erklärung der bereits genannten Beispiele: Vom Lada Granta wurden im Oktober 2018 ganze 16 zugelassen, während es das Tesla Model X nur auf 15 Neuzulassungen bringt. Fiat brachte von Doblo und Fiorino jeweils 32 Stück auf die Straße, während nur 28 Porsche Boxster vom Hof in Zuffenhausen gerollt sind.

Infiniti, Rolls-Royce und Bentley

Foto: Nissan Einmal mehr als den größeren GT-R hat Nissan den 370Z im Oktober 2018 verkauft. Insgesamt acht Neuzulassungen gab es vom Sportwagen.

Die Autos am unteren Ende der Zulassungsstatistik sind eigentlich eine Fundgrube für Individuallisten. Wer keinen Wagen von der Stange fahren will, der wird hier fündig. Beispiele gefällig? Die Modellpalette von Infiniti böte sich an. Zwei Zulassungen eines QX70 gab es im Oktober, eine mehr vom Q50. Auch ein Garant für den außergewöhnlichen Auftritt ist natürlich eine außergewöhnliche Exklusivität des Fahrzeugs. So gleiten seit jeweils nur vier neue Rolls-Royce Phantom und Bentley Continental über den bundesdeutschen Asphalt.

Sportliche Wagen aus Fernost weisen ebenfalls ein gewisses Maß an Seltenheitswert auf. Nissans GT-R landet auf dem siebten Platz zusammen mit dem Lexus LC und dem Lexus GS. Einmal mehr verkaufte Nissan den kleineren Sportwagen 370Z. Natürlich sind auch Nationen aus Europa mit sportlichen Autos in der Statistik vertreten. Multikulti-Stimmung herrscht etwa auf Platz 42, den sich Jaguar XF, Maserati Levante und Porsche Panamera mit jeweils 78 Neuzulassungen teilen.

Wie genau die Verteilung der Plätze 1 bis 50 aussieht, zeigen wir Ihnen in unserer Bildergalerie. Für die Ergebnisorietierten unter Ihnen gibt es hier eine Tabelle mit den ersten zehn Platzierungen.

Flop 50 Oktober 2018

Platzierung Modell Neuzulassungen 1 Alpina D3 1 1 Alpina B4 1 2 Morgan 4/4 2 2 Lexus LS 2 2 Infiniti QX70 2 2 Ford B-Max 2 2 DS5 2 3 Infiniti Q50 3 3 Citroën C-Zero 3 3 Alfa Romeo Mito 3 4 Rolls-Royce Phantom 4 4 Infiiniti Q60 4 4 Bentley Continental 4 4 Alpine A110 4 5 Maserati Quattroporte 5 5 Alpina B3 5 6 Ssangyong Rodius 6 6 Maserati Granturismo 6 6 Lotus Elise 6 6 Lexus RC 6 6 Jaguar XJ 6 6 DS4 6 6 Cadillac CT6 6 6 Bentley Bentayga 6 7 Peugeot 508 7 7 Nissan GT-R 7 7 Lexus LC 7 7 Lexus GS 7 7 Infiniti QX30 7 7 Aston Martin Vantage V8 7 8 Nissan 370Z 8 9 Peugeot iON 9 9 Ferrari 488 GTB 9 10 Infiniti Q30 10 10 Cadillac CTS 10

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf den deutschen Markt gibt, oder nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nr. erhalten.