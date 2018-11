Mit seinen 17.291 Neuzulassungen hat der Golf im Oktober um knapp 10.000 Einheiten gegenüber dem Vormonat zugelegt und damit sein übliches Niveau erreicht und auch den üblichen Abstand zu seinen Verfolgern wieder hergestellt. Ganz weit nach oben gesprungen ist auch wieder der VW Tiguan. Er landet auf Rang zwei und hat damit seine WLTP-Schlappe wahrlich ausgeglichen. Stark wie in den Vormonaten zeigt sich auf Rang drei die Mercedes C-Klasse. Noch weiter vorgerückt ist dagegen der Ford Fiesta, der im Oktober schon Rang vier der Neuzulassungsstatistik erringen konnte.

VW Passat noch nicht wieder in den Top 10

Komplettiert werden die Top 10 der Neuzulassungen im Oktober durch den Skoda Octavia, die weit nach vorne gekommene Mercedes A-Klasse, die Mini, den wieder erstarkten VW Polo, den Opel Corsa und den 1er von BMW. Noch etwas von seiner alten Form entfernt landet der VW Passat auf Rang elf, gefolgt vom Mercedes-Doppelpack E-Klasse/GLC. Der Ford Focus steht auf Rang 15, die Mercedes B-Klasse steht bereits auf Listenplatz 18.

Neuzulassungen nach Segmenten Oktober 2018 VW schwächelt - Mercedes stark

Der Seat Leon als zulassungsstärkster Spanier steht erst auf Platz 22, direkt dahinter drängt mit dem Mitsubishi-Kleinwagen Space Star bereits der erste Japaner. Der zulassungsstärkste Koreaner, der Hyundai i10 auf Rang 32, steht direkt vor dem italienischen Bestseller Fiat 500. Frankreich schafft es mit dem Citroën C3 auf Platz 40. Bemerkenswert ist die Platzierung der Mercedes V-Klasse auf Rang 44, dessen Rivale – der VW T6 – schafft es abermals nicht in die Top 50. Ein Augenmerk muss man auch auf den Hyundai Kona haben, der schon auf Rang 45 aufgerückt ist.

Neuzulassungen Top 50 Oktober 2018

Platz Modell Neuzulassungen 1 VW GOLF 17.291 2 VW TIGUAN 5.440 3 MERCEDES C-KLASSE 5.284 4 FORD FIESTA 4.789 5 SKODA OCTAVIA 4.649 6 MERCEDES A-KLASSE 4.581 7 MINI MINI 4.476 8 VW POLO 4.446 9 OPEL CORSA 4.390 10 BMW 1ER 4.321 11 OPEL ASTRA 4.251 12 VW PASSAT 3.922 13 MERCEDES E-KLASSE 3.803 14 MERCEDES GLK, GLC 3.797 15 FORD FOCUS 3.793 16 BMW 5ER 3.620 17 FORD KUGA 3.368 18 MERCEDES B-KLASSE 3.193 19 BMW 2ER 3.055 20 SMART FORTWO 3.038 21 BMW 3ER 2.993 22 SEAT LEON 2.938 23 MITSUBISHI MIRAGE, SPACE STAR 2.819 24 BMW X3 2.744 25 SKODA FABIA 2.673 26 VW UP 2.548 27 OPEL ADAM 2.532 28 FORD ECOSPORT 2.474 29 MERCEDES GLA 2.461 30 BMW X1 2.455 31 SKODA KAROQ 2.252 32 HYUNDAI I 10 2.212 33 FIAT 500 2.204 34 AUDI A6, S6, RS6 2.164 35 VW T-ROC 2.144 36 MAZDA CX-5 2.115 37 MERCEDES CLA-KLASSE 2.003 38 SKODA SUPERB 1.986 39 TOYOTA YARIS 1.935 40 CITROEN C3 1.837 41 HYUNDAI I 30 1.821 42 OPEL CROSSLAND X 1.813 43 OPEL INSIGNIA 1.786 44 MERCEDES V-KLASSE 1.675 45 HYUNDAI KONA 1.637 46 SEAT IBIZA 1.636 47 AUDI A3, S3, RS3 1.604 48 SEAT ARONA 1.596 49 MAZDA CX-3 1.582 50 OPEL GRANDLAND X 1.574

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf den deutschen Markt gibt, oder nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nr. erhalten.