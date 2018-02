Russland ist ein riesiges Flächenland, der Neuwagenmarkt ist aber eher übersichtlich. 2017 konnten die Autobauer auf dem russischen Markt 1.595.737 Neuwagen absetzen, was einem Plus von 11,9 % gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum entspricht.

Lada dominiert den Heimatmarkt

Absoluter Marktführer in Russland ist die heimische Marke Lada, die mit 311.588 verkauften Einheiten in der jahresbilanz steht. Dahinter stehen die beiden koreanischen Anbieter Kia und Hyundai ganz hoch im Kurs bei russischen Neuwagenkäufern. Kia kommt auf 181.947 verkaufte Neuwagen in 12 Monaten, Hyundai liegt bei 157.858 Autos.

Auf den weiteren Rängen laufen Renault (136.682 Neuwagenverkäufe, plus 17 %), Toyota (94.238 Neuwagenverkäufe, 0 % Steigerung), VW (89.469 Neuwagenverkäufe, plus 21,0 %), Nissan (76.000 Neuwagenverkäufe, plus 8 %) und Skoda (62.302 Neuwagenverkäufe, plus 12 %) ein. Komplettiert werden die Top 10 der Autobauer durch den russischen Anbieter GAZ (58.617 Neuwagenverkäufe, plus 5 %) und Ford (50.360 Neuwagenverkäufe, plus 18 %).

Top 10 aus Russland für Russland

Lada Granta im Test Wladimirs next Topmodel

Zum bestverkauften Modell in Russland hat sich 2017 der Kia Rio gemausert. Der kleine Koreaner steht mit 96.689 Autos an der Spitze der Neuzulassungen. Flankiert wird der auf dem Podest von zwei Lada-Modellen. Auf Rang zwei landet zum Gesamtjahr der Lada Granta, der dritte Platz fällt an den Lada Vesta. Direkt dahinter auf den Plätzen 4 und 5 steht ein Hyundai-Double. Die Kompakt-Limousine Solaris steht vor dem SUV Creta. Komplettiert werden die Top 10 durch die Modelle VW Polo, Renault Duster, Lada Largus, Lada Xray und Toyota RAV4. Bemerkenswert hier: alle Autos aus den Top 10 werden in Russland gefertigt.

Alle Modelle aus den Top 25 der Neuzulassungen in Russland 2017 finden Sie in der Fotoshow.