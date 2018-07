Der spanische Neuagenmarkt kennt seit Jahren nur eine Richtung – aufwärts. Auch in den ersten sechs Monaten des Jahres 2018 wurden auf der iberischen Halbinsel wieder mehr Autos neu zugelassenen als noch vor einem Jahr. 737.670 Autos erhielten erstmals ein Kennzeichen, was einem plus von 9,9 Prozent entspricht.

Wie fast überall in Europa scheinen die Boomzeiten des Diesel vorbei zu sein. Von noch knapp 50 Prozent Marktanteil im ersten Halbjahr 2017 bleiben nach sechs Monaten in 2018 nur noch 37 Prozent übrig. Die meisten Neuwagenkäufer wechseln zum Benziner. Hier stieg der Anteil von 49,8 auf nun 62,4 Prozent. E-Mobilität ist in Spanien kaum gefragt. 4.344 E-Autos summieren sich nach 6 Monaten zu einem Anteil von 0,6 Prozent.

Spanien ist Seat-Land

Marktführer in Spanien ist Seat mit einem Anteil von 8,5 Prozent. Die zweite Kraft ist VW mit 8,1 Prozent vor Peugeot (7,4 %), Renault (7,2 %), Opel, (6,7 %), Toyota (5,2 %) und Nissan (4,6 %).

Der absolute Bestseller in Spanien im ersten Halbjahr 2018 ist der Seat Leon, der vor seinem Markenbruder Seat Ibiza liegt. Komplettiert wird das Siegertreppchen durch den VW Polo. Schon auf rang vier steht der Dacia Sandero, der damit den VW Golf hinter sich lassen kann. Aufgefüllt werden die Top 10 durch den Nissan Qashqai, den Renault Clio, die Fiat 500-Familie, den Renault Mégane sowie den Opel Corsa.

Deutsches Premium findet erstmals auf Rang 34 mit dem Audi A3 statt. Direkt dahinter stehen der X1 von BMW, der Audi A1 und die Merceds A-Klasse. Auf Rang 45 folgt noch der BMW 1er und auf Platz 47 der Audi Q3. Auch in Spanien ist der neue VW T-Roc bereits in den Top 50 zu finden. Hier steht er zum Halbjahr auf Rang 48.