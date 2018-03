Der Kompakt-Crossover Nissan Juke präsentiert sich auf dem Genfer Automobilsalon mit neuen Ausstattungs-Features, Außenfarben und Personalisierungs-Optionen. Auch das Design wurde modifiziert und verleiht dem kleinen Bruder des Qashqai eine noch markantere Optik. In die Schauräume der europäischen Nissan Händler rollt er ab Mai 2018.

Zu erkennen gibt sich der modifizierte Crossover an einer veränderten Frontpartie: Der typische V-förmige Kühlergrill ist jetzt in dunklem Chrom gehalten, auch das Innere der Scheinwerfereinheiten und die Blinkerleuchten in den Außenspiegeln sind dunkel getönt. Ab Acenta gehören zudem LED-Nebelscheinwerfer zur Serienausstattung.

Innen und außen wird es bunter

Die Außenfarbpalette für den Nissan Juke wurde um die Farbtöne Vivid Blue und Bronze angereichert. Ab N-Connecta lässt sich auch die Seitenansicht des Juke aufpeppen: Leichtmetallfelgen mit farbigen Einsätzen stehen dafür optional zur Auswahl. Außerdem für Tekna und die zweithöchste Ausstattungslinie N-Connecta verfügbar sind farbige Karosserieteile, etwa für vordere und hintere Stoßfänger, Seitenschweller und Außenspiegelkappen. Dieses Exterieur-Paket inklusive Leichtmetallfelgen ist verfügbar in Enigma Black, Energy Orange und Power Blue.

Freunde des gepflegten Musikgenuss dürfen sich am neuen Bose-Premium-Soundsystem erfreuen. Zur individuellen Gestaltung des Innenraums stehen zudem zwei neue Interieur-Pakete in Energy Orange und Power Blue mit Akzenten an Mittelkonsole, Lüftungsdüsen, Türverkleidung und Sitzen zur Wahl.. In den Ausstattungslinien N-Connecta und Tekna ist das Interieur-Paket jeweils serienmäßig an Bord, beim Tekna mit Premium-Ledersitzen in Schwarz. Weitere Neuerungen sind das hochwertigere Leder am Lenkrad sowie eine verbesserte Ablesbarkeit des Kombiinstruments – dank des neuen Info-Displays mit weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund.

Preise für den aufgefrischten Juke nannte Nissan noch nicht.