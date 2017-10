Tja, es gibt leider auch den "gewissenslosen Buchhalter-Typ", der ein Elektroauto (am Anfang seiner Entwicklung) mit einem Verbrenner vergleicht und danach salopp meint, dass der Verbrenner eben das richtige Auto ist. Ein "Buchhalter-Typ" war ich nie.

"Kopfschüttel", denn "Milchmädchen-Gedanken und -Vergleiche" sind nicht mein Ding, weil ich eben auch die Verantwortung für MEIN EIGENES TUN übenehme! Gehört mit zur emotionalen Intelligenz.



Tja, die Umweltproblematik hört ja nie bei einer Landesgrenze auf, sondern ist eine GLOBALE Problematik, welche die nächsten paar Generationen immer härter treffen wird. Verantwortung tragen ist halt leider nicht Jedermanns Sache. Zunehmend feststellbar in der heutigen Gesellschaft.



Nun, in der Schweiz kostet der Öko-Strom inkl. MwSt: Öko-Strom 100kWh = 15 Euro



Private Haushalte und Industrie haben in der Schweiz die Auswahl:

1) ÖKO-Strom: Dieses Stromprodukt steht für zertifizierten Ökostrom aus der Schweiz.

Dank der umweltschonenden Produktion mit Wasserkraft und Sonnenenergie ist ÖKO-Strom mit dem Qualitätslabel "naturemade star" ausgezeichnet.



2) NATUR-Strom: Das Stromprodukt "NATUR-Strom" wird in Schweizer Kraftwerken hergestellt.

Wasserkraft, Biomasse und Sonnenenergie stehen für eine nachhaltige Stromproduktion.



3) BASIS-Strom: Das Stromprodukt "BASIS-Strom" wird aus Kernenergie bzw. fossilen Energieträgern wie zum Beispiel Erdgas, Abfall (nicht erneuerbarer Anteil) hergestellt, oder es stammt aus unbekannter Herkunft (Handel). Die Produktion erfolgt sowohl in der Schweiz als auch im Ausland aus nicht erneuerbarer Energie.



"Benzin, Diesel und Erdgas" kommen aus dem Zapfhahn", meinen so viele Menschen. Wie "Storm aus der Steckdose." Halt sehr naiv gedacht!

Was so viele Leute auch nicht bedenken: dass Öl-Raffinerien sehr viel Strom verbrauchen. Vielerorts mit Kohle-Kraftwerk-Strom...

Der benötigte Strom der Erdölraffinerien würde für die Jahres-Li-Batterieproduktion reichen. Oder für die Wasserstoffproduktion.

Die Lithium-Gewinnung ist sehr viel unproblematischer für die Umwelt als die fossile Energie-Gewinnung. Bei Lithium braucht man vorerst viel Wasser wegen der Verdampfung der Salzlaugen. Man kann es auch in geschlossenen Systemen machen. Übrigens: Li kommt ja auch im Mineralwasser als Spurenelement vor.



Dazu kommt noch der gesamte Energieverbrauch inkl. Luftverpestung bei der Erdölgewinnung / Fracking inkl. Chemikalien-Verschmutzung / Transport mit Tanker / Raffinerie / Transport zur Tankstelle.

Dazu auch die Öl-Unglücke wie Öltanker-Unfälle Amoco Cadiz 1978 / Exxon Valdez 1989 / etc

und äusserst grosse Öl-Katastrophen wie Deepwater Horizon 2010 / Persischer Golf 1991 / Pemex 1979 /

jährliche Ölpest in Westsibirien / Ölpest Nigerdelta / sowie so viele undichte Pipelines für Erdöl und Erdgas / etc

...betrifft Millionen Tonnen...

Eine ausführliche Liste davon: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_bedeutender_%C3%96lunf%C3%A4lle$

------

Leider werden auch von den Gegnern der E-Autos eben viele Märchen erzählt.



Generell finde ich die zunehmende Vielfalt von Elektroautos sehr, sehr gut.

Dazu gesellt sich noch ein weiterer E-Antrieb dazu mit Wasserstoff als Energiespeicher, noch in den Kinderschuhen.



Damit hat der Käufer zunehmend mehrere Wahlmöglichkeiten, welche Automobil-Technologie er anschaffen möchte. Niemand wird gezwungen, man hat einfach mehr Möglichkeiten zur Auswahl. Gut so.

Take it or leave it.

Und das batterie- / wasserstoff- betriebene Fahrzeug ist ja gerade mal erst am Anfang seiner Entwicklung. Preise werden fallen, Batterietechnik schreitet schnell voran, in den nächsten 5-10 Jahren sehr viel Evolution, auch bei Wasserstoff und bei der Energiegewinnung mit Solar oder Wind-Kraft.



Es ist gut, dass die europäische Autoindustrie wegen dem Abgasskandal einen gehörigen Arschtritt bekommen hat. Dies treibt die Entwicklung von besseren Autos voran.