Generation fünf ist ganz ansehnlich geworden – gutes Aussehen stand nicht schon immer im Lastenheft der Combo-Designer. Das Modell sollte ein günstiger Hochdachkombi sein, als er 1986 auf Basis des Kadett E auf den Markt kam. Der neue Combo geht als Pkw-Variante Life sogar ein bisschen in Richtung Lifestyle.

Der Opel Combo mit der hohen kurzen Nase kommt in zwei Radständen (2,78 Meter und 2,97 Meter) und damit verbunden zwei Längen auf den Markt: 4,45 und 4,75 Meter. Beide Varianten gibt es wahlweise mit fünf oder sieben Sitzen. Die drei Plätze in der zweiten Reihe sind serienmäßig mit einer Isofix-Kindersitzhalterung ausgerüstet. Die Rücksitze des neuen Opel Combo lassen sich herausnehmen. Der umklappbare Beifahrersitz ermöglicht einen durchgehend flachen Ladeboden mit einer Länge von 2,70 Metern (Langversion: 3,05 Meter). In der Langversion ist die Rückbank in Längsrichtung um 130 Millimeter verschiebbar. Optional lässt ein großes Sonnendach Tageslicht in den Innenraum des Combo. Außerdem verspricht Opel die Ausrüstung des Combo mit bis zu 19 modernen Assistenzsystemen, einem optionalen Head-up Display und einer 180-Grad-Rückfahrkamera.

Die Sitze in Reihe zwei und drei lassen sich umklappen, das Stauraumvolumen beträgt 597 bis 2.693 Liter.

Foto: Opel Serienmäßig: Drei Isofix-Kindersitzhalterungen in der zweiten Reihe des neuen Opel Combo.

Jetzt auf Basis der EMP2-Plattform

Wie schon der Grandland X basiert auch der neue Combo auf der EMP2-Plattform (Efficient Modular Platform) von Opels Mutter PSA. Die Plattform ermöglicht verschiedene Radstände, Front- und Allradantrieb sowie hohe und niedrige Karosserien. Im Vergleich zur Vorgängerplattform PF2 spart EMP2 durch den Einsatz von hochfesten Stählen, Aluminium und Magnesium 70 Kilogramm Gewicht. Die ersten EMP2-basierten Fahrzeuge kamen mit der zweiten Generation des Peugeot 308 und der ebenfalls zweiten Generation des Citroën C4 Picasso 2013 auf den Markt. Den neuen 508 stellt Peugeot als nächsten EMP2-Spross vor.

Der neue Combo ist nicht allein, sondern kommt als Teil von Vierlingen auf die Welt. Seine sich nur äußerlich unterscheidenden Schwestermodelle heißen Peugeot Partner, Citroën Berlingo und Vauxhall Combo – schließlich verkaufte GM Vauxhall zusammen mit Opel am 1. August 2017 an den PSA-Konzern. Die Rechtslenker von Vauxhall sind für den britischen und nordirischen Markt bestimmt.

Als Antrieb bietet Opel für den Combo 1,2-Liter-Benziner mit 110 und 130 PS sowie 1,5-Liter-Turbodiesel mit 100 und 130 PS an. Die Basismotorisierungen sind an eine manuelle Sechsgang-Schaltung gekoppelt, die stärkeren Versionen leiten ihre Momente an eine neue Achtgang-Automatik weiter – der stärkere Diesel ist allerdings auch als Handschalter im Angebot.

Kadett, Corsa und SCCS

In den 32 Jahren ihres Bestehens hat die Modellreihe Combo bereits eine technisch wechselvolle Geschichte hinter sich. Während die erste bis 1993 gebaute Generation auf dem Kadett E basierte, entstand die zweite bis 2001 gebaute Generation auf Basis des Corsa B. Für die dritte Generation (bis 2011) musste dann der Corsa C herhalten. Die vierte bis 2018 erhältliche Generation entstand auf der von GM in Zusammenarbeit mit Fiat entwickelten SCCS-Plattform (Small Common Components and Systems platform), auf der beispielsweise auch der Fiat 500X, der Jeep Compass und der Ram ProMaster City basieren.

Vom Band laufen Combo, Partner und Berlingo in den Werken von PSAs Iberian Industrial Division in Vigo (Spanien) und Mangualde (Portugal). In Vigo wird dafür eine vierte und in Mangualde eine dritte Schicht eingeführt.

Der Verkauf des Combo Life startet im Mai 2018, die ersten Wagen stehen ab September beim Händler, die Cargo-Variante folgt später im Jahr. Der 130-PS-Benziner ist ab Herbst 2019 zu haben. Die Preise hat Opel noch nicht bekanntgegeben.