Ein wenig lüftet Opel-Boss Michael Lohscheller schon einmal das Tuch und gibt den Blick auf die Front des Opel GT X Experimental frei. Die Frontansicht künftiger Modelle wird durch zwei Achsen bestimmt, die sich im Markenemblem kreuzen.

Opel GT X Experimental: Deutsch steht im Mittelpunkt

Foto: Opel Das Opel GT Conceptcar zeigt schon ein wenig die neue Designlinie mit der Sicke auf der Motorhaube.

Das Opel-Logo rückt so mehr in den optischen Mittelpunkt. Außerdem bildet eine kräftige Sicke auf der Motorhaube die vertikale Achse. Für die horizontale Achse kommen neu gestaltete LED-Tagfahrleuchten in Flügelform zum Einsatz, die nun waagerecht stehen. Scheinwerfer, Tagfahrlichter sowie die Kameras, die Sensoren für die Assistenzsysteme und das zentrale Opel-Logo werden von einem „Vizor“ umrahmt. Dieses Designelement, das an ein Motorrad-Visier erinnert, ist nicht nur bei der Studie sondern auch bei den kommenden Serienmodellen ein wiederkehrendes Element. Ein weiteren Designdetail ist die spitze Nase die sich gen „Blitz“ reckt. Zudem verbaut Opel an der Front des Opel GT X Experimental einen recht schmale Kühlluftschlitz. Der untere Bereich der Schürze erscheint wie ein Diffusor mit ausgeprägten Ausformungen.

Opel möchte mit seinem neuen Design drei Markenwerte transportieren: Deutsch, nahbar, aufregend. Nach der Übernahme durch den französischen PSA-Konzern steht der Begriff „Deutsch“ im Mittelpunkt und ja, man möchte sich sogar mit „New Germanness“ auf traditionelle deutsche Werte berufen. In unserer Fotoshow zeigen wir das Opel Concept GT.