CO2-Flottenziel, Effektivität, Elektrostrategie – PSA-Chef Carlos Tavares ließ in den ersten 100 Tagen seit der Opel-Übernahme am Status Quo kein gutes Haar. Die Befürchtungen, dass der neue Sparplan einschneidende Veränderungen bei den Opel-Werken und den -Werkern geben wird, hat sich indes nicht bestätigt. Mit dem Zukunftsplan PACE!- er steht für Profitabilität und Performance (Leistung), Agility und Accountabliity (Verantwortlichkeit), Collaboration (Zusammenarbeit) und Customer Focus (Kundenorientierung) sowie Enablement (Befähigung) und Empowerment (Ermächtigung) – will Opel in enger Zusammenarbeit mit PSA auf die Spur kommen.

Hier können Sie live die Verkündung des Opel-Zukunftsplans verfolgen.

Die Details zur Opel-Zukunft im Einzelnen:



Wirtschaftlichkeit und Jobs

Operative Marge von 2 Prozent ab 2020, 6 Prozent ab 2026

Synergieeffekte innerhalb des PSA-Konzerns von 1,21 Milliarden Euro bis 2020 und 1,7 Milliarden Euro bis 2026

Gewinnschwelle bei 800.000 Fahrzeugen pro Jahr erreicht

Senkung der Kosten pro Fahrzeug um 700 Euro

Anteil der Verwaltungskosten am Umsatz soll von 5,6 auf 4,7 Prozent sinken

Steigerung der Nutzfahrzeug-Verkäufe zwischen 2017 bis 2020 um 25 Prozent

Bis 2022 soll Opel auf mehr als 20 Exportmärkten aktiv sein

Verhältnis Lohnkosten und Umsatz werden der Branche angepasst

Keine Kündigungen, stattdessen Arbeitszeitkonzepte, Angebote für Altersteilzeit und freiwillige Programme

Werke und Modelle