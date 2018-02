Die erste Standort- und Modellentscheidung nach der Opel-Übernahme durch PSA hat Opel-Chef Lohscheller Mitte Februar verkündet: Der neue Corsa wird ab 2019 ausschließlich in Sarragossa gebaut. Das spanische Werk soll ab 2020 außerdem den Elektro-Corsa bauen, das erste elektrisch angetriebene Auto, das Opel selbst produziert. In Sarragossa läuft der Corsa seit 1982 vom Band, es wurde damals extra für den neuen Kleinwagen gebaut.

Saragossa baut ab 2019 Corsa F

Der Opel Corsa F wird die sechste Generation des Kleinwagens sein und erstmals auf PSA-Technik basieren. Es ist nach Grandland X, Crossland X und Combo der vierte Opel auf PSA-Basis. Im Jahr 2017 wurden in Saragossa 876.672 Autos gebaut. Mit Corsa, Crossland X, Mokka X und Citroën C3 Aircross läuft dort heute schon ein PSA-Opel-Mix vom Band.

PSA verordnet Opel Zukunftsplan PACE

CO2-Flottenziel, Effektivität, Elektrostrategie – PSA-Chef Carlos Tavares ließ in den ersten 100 Tagen nach der Opel-Übernahme am Status Quo kein gutes Haar. Die Befürchtungen, dass der neue Sparplan einschneidende Veränderungen bei den Opel-Werken und den -Werkern geben wird, hat sich indes nicht bestätigt. Mit dem Zukunftsplan Pace will Opel in enger Zusammenarbeit mit PSA auf die Spur kommen. Pace steht für Profitabilität und Performance (Leistung), Agility und Accountabliity (Verantwortlichkeit), Collaboration (Zusammenarbeit) und Customer Focus (Kundenorientierung) sowie Enablement (Befähigung) und Empowerment (Ermächtigung).

Was sagt der Zukunftsplan über neue Opel-Modelle?

Foto: Opel Schluss mit GM-Technik: Der neue Corsa entsteht bereits auf einer PSA-Plattform und soll damit effizienter werden.

Bis 2020 sollen vier elektrifizierte Modelle auf den Markt kommen. Zwei davon sind bereits angekündigt worden: Der Opel Grandland PHEV mit Plug-in-Hybridantrieb und der Corsa mit rein elektrischem Antrieb. Der neue Corsa kommt 2019 auf einer PSA-Plattform, er wird in Sarragossa gebaut.

In Rüsselsheim soll ein D-Segment-Auto (also Insignia-Größe), vermutlich ein großere Crossover, auf Basis der PSA-Plattform EMP2 (Peugeot 308 bis 5008) gebaut werden. In Eisenach soll künftig ein SUV auf derselben Plattform entstehen.

Künftig wird es zwei statt neun Plattformen (also die Compact Modular Plattform CMP und die EMP2 von PSA) geben. Die Anzahl der Antriebsvarianten wird reduziert. Diese reduzierte Komplexität spart Geld bei Entwicklung und Bau der Autos.

Was wird aus Ampera-e und Mokka-X?

Modelle, die noch auf GM-Plattformen basieren – oder gar GM-Entwicklungen sind – wie der Opel Mokka X und der Ampera-e haben so keine Chance. Sie werden aus dem Programm fallen.

Über den Ampera-e hatte Tavares bereits gesagt, dass dieses Auto Verlust bringe. Das passt nicht zu einem auf Profitabilität ausgerichteten Zukunftsplan. Ende 2017 waren vom Ampera-e laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Deutschland gut 100 Fahrzeuge zugelassen, von Opel-Händlern war zu hören, dass weitere 100 Autos auf dem Weg zu deutschen Kunden seien. Inzwischen gibt Opel für den Ampera-e eine Lieferzeit von 3 bis 4 Monaten an.

Ab 2018 will Opel jedes Jahr eine große Neuheit präsentieren. Das erste Modell wird der neue Combo sein, der bereits auf einer PSA-Plattform entwickelt wird. Bis 2020 sollen 8 weitere Premieren folgen – inklusive Karosserievarianten.

Allianz bei Elektromotoren

Beim Thema Elektromobilität schmiedet PSA eine Allianz mit dem japanischen Elektromotorspezialisten Nidec. Mit dessen französischer Tochter Nidec Leroy-Somer haben die Franzosen ein Joint-Venture eingefädelt, an dem jeder der Partner 50 Prozent halten. Das Gemeinschaftsunternehmen soll Elektromotoren in Frankreich fertigen. Die E-Motoren sollen in Modellen aller Marken – also Peugeot, Citroën, DS und auch Opel – zum Einsatz kommen. Das französisch-japanische Joint-Venture soll Anfang kommenden Jahres starten, die Unternehmen wollen zusammen 220 Millionen Euro investieren.

Opel-Verkauf an PSA Tavares will von GM Geld zurück

Wie soll Opel in die Gewinnzone kommen?

Bis 2020 soll Opel 2% Marge erzielen, bis 2026 sollen es 6% Marge sein – ein Ziel, das PSA laut Tavares schon heute erreicht. Um dieses Ziel zu erreichen, soll jedes Auto 700 Euro günstiger produziert werden.. Konkret muss der Vertrieb 30% Kosten einsparen, die Ausgaben für Forschung und Entwicklung werden um, 25 % gekürzt. Die Marketingkosten sinken um 10% senken, für IT und Dienstreisen soll weniger Geld ausgegeben werden. Die Auslastung der Werke soll verdoppelt, Komponentenvielfalt halbiert werden.

Wie behält Opel seine Identität?

Lohscheller sagt: „Opel bietet deutsche Ingenieurkunst mit skulpturaler Formgebung und bezahlbaren Zugang zu Technik. Opel bleibt eine echte deutsche Marke.“ Als Beispiel nennt der Opel-Chef den Grandland X, der auf Basis der EMP2 zusammen mit dem Peugeot 3008 entwickelt wurde. PSA-Boss Carlos Tavares fordert die deutsche Entwicklungsmannschaft auf, den Autos typisch deutsche Eigenschaften mitzugeben.

Was wird aus dem Entwicklungszentrum in Rüsselsheim?

PSA-Chef Carlos Tavares sagt: „Das Zentrum der Entwicklung ist Rüsselsheim.“ Hier sollen künftig alle Opel-/Vauxhall-Modelle entwickelt werden. Allerdings auf Basis der beiden PSA-Plattformen CMP für Kleinwagen und EMP2 für alle Modelle ab der Kompaktklasse. Schon jetzt hat Opel mit dem kleinen SUV Crossland X und dem Kompakt-SUV Grandland X zwei Modelle auf PSA-Basis im Programm. Rüsselsheim soll außerdem Entwicklungszentrum für alternative Antriebe und Assistenzsysteme werden. Künftig sollen 7 bis 8 % des Umsatzes in Forschung und Entwicklung fließen.

Hier können Sie die Reden von Opel-Chef Lohscheller und PSA-Boss Carlos Tavares zum Opel-Zukunftsplan noch mal nachverfolgen:

Die Details zur Opel-Zukunft im Einzelnen:



Wirtschaftlichkeit und Jobs

Operative Marge von 2 Prozent ab 2020, 6 Prozent ab 2026

Synergieeffekte innerhalb des PSA-Konzerns von 1,21 Milliarden Euro bis 2020 und 1,7 Milliarden Euro bis 2026

Gewinnschwelle bei 800.000 Fahrzeugen pro Jahr erreicht

Senkung der Kosten pro Fahrzeug um 700 Euro

Anteil der Verwaltungskosten am Umsatz soll von 5,6 auf 4,7 Prozent sinken

Steigerung der Nutzfahrzeug-Verkäufe zwischen 2017 bis 2020 um 25 Prozent

Bis 2022 soll Opel auf mehr als 20 Exportmärkten aktiv sein

Verhältnis Lohnkosten und Umsatz werden der Branche angepasst

Keine Kündigungen, stattdessen Arbeitszeitkonzepte, Angebote für Altersteilzeit und freiwillige Programme

Werke und Modelle

Neue Modellvergaben zur besseren Produktivität der Opel-Werke

Alle europäischen Pkw-Baureihen werden bis 2024 elektrifiziert – als Plugin-Hybride oder reine Elektroautos

Alle Opel/Vauxhall-Werke sollen die beiden PSA-Plattformen „CMP und EMP2“ verarbeiten können

Eisenach beginnt ab 2019 mit einem SUV auf EMP2-Plattform, Rüsselsheim baut ein Modell aus dem D-Segment ebenfalls auf EMP2-Plattform

Neue Antriebe werden in Opel-/Vauxhall-Werken produziert

Entwicklung aller neuen Opel/Vauxhall-Fahrzeuge in Rüsselsheim, Entwicklung Brennstoffzelle, Asisstenzsysteme, Technologie zum autonomen Fahren

Reduzierung der von Opel verwendeten Plattformen von bis 2024 von neun auf vier

Ab 2024 basieren alle Opel-Modelle auf PSA-Plattformen

erste Modelle: 2018 Opel Combo, 2019 Opel Corsa

Preissenkungen bei Pkw