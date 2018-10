Hach, Paris, Stadt der Liebe und der Lebenslust ...darf mann einen Text zum Thema Auto und Girls so beginnen?

Ja, mann darf, wenn Autosalon in Paris ist. Was gibt es also schöneres als Lebenlust und Liebe mit Autos und Girls zu verbinden. Eine Mischung, die seit Jahrzehnten und auf fast jeder Messe funktioniert.

Also wagen wir einen Rundgang der anderen Art, lassen uns verführen, einmal nicht die Autos zu bewundern, lassen den Blick schweifen und gehen vielleicht den ein oder anderen Flirt ein. Ein kurzes Lächeln genügt, ein Blick, und wir sind glücklich ... und können uns wieder auf die Autos konzentrieren.