Karosserie mit Coupédach

Foto: Peugeot Auch der neue Peugeot 508 kommt als viertüriges Coupés daher.

Der neue Peugeot 508 trägt ein verkürztes nach hinten abfallendes Dach, während sein Vorgänger noch eine klassische Stufenheck-Limousine war. Der Neue ist acht Zentimeter kürzer und sechs Zentimeter flacher. Er folgt optisch dem Trend in der Mittelklasse: Auch der VW Arteon, der Kia Stinger und Insignia GT von Peugeots neuer Tochter Opel kommen als sogenannte viertürige Coupés daher. Erklärtes Ziel der Franzosen: der VW Arteon.

Die Frontscheinwerfer des neuen 508 sitzen tief in der Karosserie, damit bei einem Crash nur der Stoßfänger beschädigt wird. Aus dem gleichen Grund thronen die Heckleuchten weit über dem hinteren Stoßfänger. Die große Heckklappe ist im Dach angeschlagen – auch hier folgt Peugeot dem von der Konkurrenz vorgegebenen Trend. Sowohl die aktive, sich also bei einer Kollision mit einem Fußgänger anhebenden Fronthaube, als auch der Heckdeckel bestehen zum Einsparen von Gewicht aus Aluminium.

Sitzprobe

Foto: paultan.org Der Coupé-Anspruch wird durch rahmenlose Seitenscheiben unterstrichen.

Die Türen des 508 sind rahmenlos. Innen erwarten den Fahrer ein kleines, oben und unten abgeflachtes, gut in der Hand liegendes Lenkrad und die neueste Generation des iCockpit. Dieses präsentiert sich optisch aufgefrischt und jetzt ohne den Warnblinker-Schalter ganz rechts – der wichtige Knopf sitzt nun zentral ganz oben in der Mittelkonsole zwischen zwei Lüftungsdüsen und ist damit im Notfall einfach zu finden. Das volldigitale Instrumenten-Display hat seinen Platz in Blickrichtung über dem Lenkrad. Es ist nicht so breit wie beispielsweise beim 308. Die Sitze sind bequem und geben zarten Seitenhalt – gegen Aufpreis massieren sie die Rücken der Insassen.

Foto: Peugeot Je nach Ausstattung ist die Mittelkonsole mit echtem Eichenfurnier (GT) oder Karbon-Imitat (Allure) überzogen.

Der boomerangförmige Gangwahlhebel und der Fahrmodi-Schalter auf der Mittelkonsole sind gut erreichbar. Je nach Ausstattung ist die Mittelkonsole mit echtem Eichenfurnier (GT) oder Karbon-Imitat (Allure) überzogen. Ganz vorne befindet sich unter der Konsole ein Fach, in dem sich dafür geeignete Smartphones kabellos laden lassen. Dort sitzen auch zwei USB-Steckplätze. Liegt ein Handy im Fach oben auf der Mittelkonsole, kann das Kabel durch eine kleine Öffnung zum unteren Ladefach durchgezogen werden. Das Einstecken in die verdeckt unter der Konsole liegenden Buchsen erweist sich als Fummelarbeit. Beim Rundumblick fällt erst die sehr breite B-Säule auf, dann die von drei Kopfstützen beinahe komplett verstellte Sicht nach hinten.

Im Fond gibt es für 1,88 Meter große Insassen trotz des nach hinten abfallenden Dachs noch vier Zentimeter Platz über dem Kopf. Auch die Rückbank ist auf den äußeren Plätzen bequem, der Mittelplatz ist nur als Notsitz zu gebrauchen.

Fahrwerk und Assistenten

Der Fahrmodi-Schalter ist ein erster Hinweis: Den neuen 508 wird es auch mit adaptiven Dämpfern geben. Hinten kommt jetzt eine Mehrlenker-Achse zum Einsatz. Als Assistenzsysteme verspricht Peugeot alles, was der Markt zu bieten hat. So sorgen beispielsweise ein Spurhalte- und Spurwechsel-Assistent, ein Totwinkel-Warner, ein radarbasierter adaptiver Abstandstempomat und ein Notbrems-Assistent für mehr Sicherheit.

Motorisierungen

Zum Marktstart gibt es Benziner mit 180 und 225 PS. Das neue Top-Aggregat wird auch in einer hybridisierten Variante ausgeliefert, deren Systemleistung 300 PS beträgt und die 60 Kilometer rein elektrische Fahrt ermöglicht. Auch als Hybrid ist der neue 508 immer mit Frontantrieb unterwegs – laut Peugeot würde eine Verlegung des elektrischen Antriebs nach hinten zu viel Kofferraumvolumen kosten. Bei den SUV-Varianten seien Allradversionen wegen der höheren Bauweise kein Problem, hier beschneidet ein elektrischer Hinterrad-Antrieb nicht das Stauraumvolumen.

Als Diesel kommen Aggregate mit 130, 160 oder 180 PS zum Einsatz. Gekoppelt sind die Motoren wahlweise an eine manuelle Sechsgang-Schaltung oder eine Achtgang-Automatik. Benziner und Selbstzünder unterscheiden sich bei der Abgasanlage: Während beim Benzinmodell rechts und links vom mächtigen Heckdiffusor jeweils ein Endrohr aus dem Heck ragt, gibt es beim Diesel ein Doppelendrohr auf der linken Seite, rechts nimmt der Adblue-Tank den Platz weg.

Marktstart

Ab Juni/Juli 2018 wird der neue Peugeot 508 ausgeliefert, der SW genannte Kombi folgt im September. Die Preise sind noch nicht bekannt.

Fazit

Der neue Peugeot 508 ist schick geworden: Das nach hinten abfallende Dach macht den Wagen elegant und lässt ihn trotz geschrumpfter Länge länger wirken. Das Gleiche beim Heck: Es steht optisch breit da, ist in Wirklichkeit aber etwas schmaler geworden. Der Innenraum erfreut durch hochwertiges Design, über die Verarbeitungs-Qualität lässt sich wegen des sehr frühen Vorserien-Stadiums des vorgestellten Wagens noch keine Aussage machen. Das Coupé-Fließheck-Außendesign sorgt innen für weniger Übersicht nach hinten und im Fond für nicht allzu viel Luft über den Köpfen groß gewachsener Insassen. Die Marktstart-Antriebspalette mit drei potenten Dieseln, zwei kräftigen Benzinern und einer 300-PS-Hybridvariante deckt einen weiten Bedürfnisbereich ab. Allerdings gibt es auch für die Topmotorisierung keinen Allradantrieb.