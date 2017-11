Der Pirelli Kalender 2018 steht unter dem Motto „Willkommen in der Welt von Alice“. Die auf zwölf Monate verteilten Aufnahmen erinnern an die Geschichte, die der englische Mathematiker, Schriftsteller und Diakon Charles Lutwidge Dodgson erstmals 1865 unter dem bekannten Pseudonym Lewis Carroll veröffentlichte: Alice in Wonderland.

Pirelli-Kalender 2018 mit surrealer Kalenderwelt

Foto: © From the Backstage of Pirelli Calendar 2018 by Tim Walker - pictures of Alessandro Scotti. Inspiriert von dieser fantastischen Erzählung schuf Tim Walker Tableaux-Vivants voller Anspielungen auf irreale Situationen und illusionäre Sprichwörter, doch stets mit Bezug zur englischen Kultur

In Szene gesetzt werden die Kalendermotive der 45. Auflage von Fotograf Tim Walker. Dabei schuf Walker Tableaux-Vivants (Darstellungen von Werken der Malerei und Plastik durch lebende Personen) voller Anspielungen auf irreale Situationen und illusionäre Sprichwörter, doch stets mit Bezug zur englischen Kultur.

Assistiert wurde Walker bei seiner Arbeit von 17 Stars aus den Bereichen Mode, Musik, Kino und Underground, mit denen er Bilder schuf, die sich augenscheinlich weit von den berühmtesten Interpretationen des Märchens entfernen. Mit vor der Kamera dabei sind unter anderem Whoopi Goldberg, Naomi Campbell, Rupaul Charles, Djimon Hounsou, Duckie Thot, Sean Diddy Combs, Slick Woods, Thando Hopa, Adwoa Aboah, Alpha Dia, King Owusu, Jaha Dukureh, Sasha Lane, Lupita Nyong'O und Zoe Bedeaux.

Pirelli-Kalender 2017 mit starken Frauen

Foto: Pirelli Nicole Kidman war eine der Stars des von Peter Lindbergh fotografierten Pirelli-Kalenders 2017.

Der Pirelli-Kalender 2018 steht in einem krassen Kontrast zum Kalender 2017. Dieser wurde von Fotograf Peter Lindbergh bereits zum dritten Mal in Szene gesetzt. Für den Pirelli-Kalender 2017 hat sich der Star-Fotograf besonders starke, talentierte Frauen ausgesucht, die mit ihrer Ausstrahlung und Persönlichkeit jeden in den Bann ziehen. Dazu gehören Kate Winslet, Julianne Moore, Uma Thurman, Nicole Kidman, Penelope Cruz, Charlotte Rampling, Alicia Vikander, Anastasia Ignatova, Hellen Mirren, Jessica Chastain, Lupita Nyong’o, Lea Seydoux, Rooney Mara, Zhang Ziyi und Robin Wright.

Der Pirelli-Kalender 2018 ist die 45. Ausgabe seit seinem Erscheinen 1964. Damals wurde als Fotograf Derek Forsyth engagiert. Seitdem spiegelt „The Cal“ das Zeitgeschehen und auch die gesellschaftliche Entwicklung wider. Zum Erfolg trugen aber nicht nur die erfolgreichsten Fotografen und schönsten Models bei. Auch die Entscheidung, den Pirelli-Kalender nicht in den freien Verkauf zu geben, sondern nur an Freunde und Kunden des Hauses Pirelli zu verteilen, trug zum Kultstatus bei.

In unserer Fotoshow zeigen wir die wichtigsten Motive der vergangenen Pirelli-Kalender, in unsere Tabelle finden Sie alle Motive und Details der vergangenen Ausgaben.