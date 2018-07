Für den neuen Pirelli-Kalender 2019 hat der Reifenkonzern den Fotografen Albert Watson beauftragt. Der Schotte produzierte „The Cal“ im April 2018 in zehn Tagen zwischen Miami und New York.

In der neuesten Ausgabe des Kalenders erzählt Watson die Geschichte vierer Frauen, die versuchen Ihren Lebenstraum zu verwirklichen. Eine der Frauen hat ihren Lebenstraum erfüllt. Fotografisch fragt Watson: „Ist sie glücklich?“ Die Protagonistinnen, die Watson für den Pirelli-Kalender 2019 fotografierte sind Misty Copeland, erste afroamerikanische Primaballerina am American Ballet Theatre, Laetitia Casta, französische Schauspielerin und Model, Julia Garner, US-Schauspielerin und Model Gigi Hadid.

„The Cal 2019“ erzählt Lebensträume

Der 76-jährige Fotograf präsentiert in seinen Bildern verschiedene Stationen der Frauen auf ihren Wegen ans Ziel ihrer Träume. Sein Ziel war es, in den Aufnahmen die emotionale Kraft der Träume zu vermitteln, Wendepunkte im Leben herauszustellen sowie Momente des Sieges und der Niederlage zu zeigen, bevor die Frauen einander begegnen.

Tag 1: Misty Copeland und Calvin Royal III als Tänzer

Die Story: Misty spielt eine Tänzerin, die in einem Strip-Club in der Innenstadt ihren Unterhalt verdient. Sie und ihr Freund leben in einem kleinen Art Deko-Haus und teilen den Traum, ein Star zu werden.

Foto: © From the Backstage of Pirelli Calendar 2019 by Albert Watson - pictures of Alessandro Scotti US-Schauspielerin Julia Garner am Set zum Fotoshooting von "The Cal 2019".

Tag 2: Laetitia Casta als Kunstmalerin und Sergei Polunin als Tänzer

Die Story: Laetitia spielt eine Kunstmalerin, die von ihrer Zukunft träumt. Sie lebt mit ihrem Freund, einem Tänzer, in einem flippigen Loft im Stadtzentrum.

Tag 3: Julia Garner als Fotografin und Astrid Eika als Model

Die Story: Julia spielt eine Fotografin, die in einem botanischen Garten arbeitet und seltene Pflanzen ablichtet, während sie davon träumt, eine anerkannte Porträtfotografin zu werden.

Tag 4: Gigi Hadid als Karrierefrau und Alexander Wang als ihr Vertrauter

Die Story: Gigi spielt eine reiche, erfolgreiche Frau, die alles zu haben scheint. Und doch beschleicht sie beizeiten eine gewisse Traurigkeit. Geborgen fühlt sie sich nur in ihrer Wohnung in New York an der Seite ihres besten Freundes und Vertrauten.

Fotograf Albert Watson – ausgezeichnet von der Queen

Albert Watson ist seit den 70er Jahren Fotograf unter anderem für Magazine wie „Vogue“, „Harper’s Bazaar“, „Time“ oder den „Rolling Stone“. Er zählt die den 20 einflussreichsten Fotografen der Welt und wurde 2015 von Königin Elisabeth II. mit dem Order des British Empire für seine Verdienste um die Fotokunst ausgezeichnet. Die Bildsprache von Albert Watson folgt ihren eigenen, unverwechselbaren Regeln und Qualitätskriterien. Mit ihrer Brillanz, Dringlichkeit und auch Erhabenheit heben sich seine Fotografien deutlich von den für die heutige Zeit typischen Stilen ab.

Foto: Albert Watson Albert Watson: Zwei seiner berühmtesten Bilder, Kate Moss an ihrem 19. Geburtstag und Film-Regisseur Alfred Hitchchock im Gans (re.).

Berühmt ist unter anderem auch das Portrait von Apple-Boss Steve Jobs auf dem Cover der Biografie, das Foto von Alfred Hitchcock mit der gerupften Gans oder das Bild der nackten Kate Moss zu ihrem 19. Geburtstag. Auch das Filmplakat zu „Kill Bill“ fotografierte er.

Der Pirelli-Kalender 2019 ist die 46. Ausgabe seit seinem Erscheinen 1964. Damals wurde als Fotograf Derek Forsyth engagiert. Seitdem spiegelt „The Cal“ das Zeitgeschehen und auch die gesellschaftliche Entwicklung wider. Zum Erfolg trugen aber nicht nur die erfolgreichsten Fotografen und schönsten Models bei. Auch die Entscheidung, den Pirelli-Kalender nicht in den freien Verkauf zu geben, sondern nur an Freunde und Kunden des Hauses Pirelli zu verteilen, trug zum Kultstatus bei.

In unsere Tabelle finden Sie alle Motive und Details der vergangenen Ausgaben.

Alle Pirelli-Kalender