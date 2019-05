Die meisten Elektroautos haben zwei Probleme. Das eine sind die geringen Reichweiten, das andere die hohen Preise. Mit dem e.Go Life will der Aachener E-Auto-Pionier Prof. Günther Schuh zumindest die Preisfrage gelöst haben und bietet seinen Kleinwagen für die Stadt ab 11.900 Euro an – zumindest, wenn die Elektroautoprämie von 4000 Euro schon abgezogen wurde. Unser Redakteur Dirk Gulde war bereits mit dem kleinen Stromer unterwegs und verrät in der sechsten Episode von auto motor und sport erklärt, was das Auto kann, wie das Stadtauto so günstig wurde und ob die Kunden deshalb auf etwas verzichten müssen

