Wem drohen Fahrverbote, was bringen Kaufprämien und was tun die Städte eigentlich gegen die Fahrverbote? Diese Fragen beantwortet Henning Busse in der aktuellen Podcast-Episode von „auto motor und sport erklärt“. Außerdem gibt er betroffenen Autofahrern Tipps, für den günstigen Autokauf, erklärt warum es nicht für jeden sinnvoll ist, jetzt sein altes Auto zu verkaufen, warum viele besser beraten sind, wenn sie einen kühlen Kopf bewahren und verrät, warum das ganze Drama um den Diesel in seinen Augen bald ausgestanden sein wird.

Alles zum Thema „Dieselkrise – was tun?“ hören Sie hier oben. Unsere Podcasts auto motor und sport erklärt erscheint alle 14 Tage zusammen mit der aktuellen auto motor und sport Ausgabe und kann bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts und Soundcloud abonniert werden.