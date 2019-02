Wie lange ist ein Original ein Original? Darf sich das ändern, und wenn ja, wirklich mehr als unbedingt nötig? Darüber kommt es zu einem kleinen Disput in Büro 408 und eben in der neuen Folge von „Übersteuern“. Jens Dralle und Sebastian Renz beharken sich dabei über den Wert, ein Auto immer weiter in die Zukunft zu führen und die Schönheit, ein Auto mit seiner Technik immer weiter in die Vergangenheit rutschen zu lassen.

Und welche beiden Modelle böten sich da besser an als der Porsche 911 und der Land Rover Defender. Jens Dralle ist den ganz neuen Porsche 911, Generation 992, schon gefahren und begeistert davon, was moderne Technik aus einem 56 Jahre alten Konzept machen kann. Sebastian Renz dagegen betrauert mal wieder das viel zu frühe Ende des Land Rover Defender, der sich 2016 nach 68 Jahren verabschiedete und dem es in all der Zeit stets gelang, sich wirklich erheblichen Neuerungen zu entziehen. Mal hören, was dabei so rauskommt.

