Auch er neue Porsche 911 GT3 RS der Baureihe 991.2 für 2018 setzt weiter auf den frei saugenden Vierliter-Boxermotor, der allerdings mit einem kleinen Dopingpaket auf 520 PS bei 8.250/min. kommen soll. Damit soll der GT3 RS in 3,2 Sekunden von Null auf 100 km/h spurten können, die Höchstgeschwindigkeit soll auf 312 km/h klettern. Geschaltet wird ausschließlich per Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe, während der (minimal) zivilere GT3 seit dem Facelift auch wieder mit Handschaltung zu haben ist.

Für ein Plus an Agilität wird auch der GT3 RS eine Hinterachslenkung tragen. Zu den Aerodynamikkomponenten zählen der große feststehende Heckspoiler, neue Schürzen sowie Luftauslässe in der vorderen Haube sowie in den vorderen Kotflügeln – wie schon beim GT2 RS. Rollen wird der GT3 RS auf 20 Zöllern vorn und 21 Zoll großen Felgen hinten. Die Reifengrößen liegen bei 265/35 vorn und 325/30 hinten. Keramikstopper dürfen als gesetzt gelten.

Erfahrungsgemäß wird auch der neue GT3 RS wieder optional mit einem Clubsport-Paket zu haben sein.