Schon vor der offiziellen Weltpremiere in Genf, dürfen wir den neuen Porsche 911 GT3 RS Baureihe 991.2 in Lappland in Augenschein nehmen. Rein optisch ist er eine Mischung aus GT3 und GT2 RS. Damit es keine Verwechslungen gibt, bekommt er vorsichtshalber Retro-GT3-RS-Schriftzüge auf die Flanken geklebt. Die nur leicht modifizierten GT3-Schürzen fallen jedenfalls kaum auf. Schon eher der vom GT2 RS adaptierte feststehende Heckflügel, der sich sechs Zentimeter höher als beim normalen GT3 in den Wind stellt. Ebenfalls vom GT2 RS kennen wir die Luftauslässe in den vorderen Kotflügeln. Die zwei zusätzlichen Luftschlitze der Frontkarbonhaube beatmen direkt die vorderen Bremsscheiben, weshalb der Saug-Elfer keine Luft vom Unterboden schaufeln muss, was wiederrum mehr Abtrieb auf der Vorderachse bringt.

Auch für mehr Power haben die Mannen von Porsches GT-Projektleiter Anderes Preuninger gesorgt. Geänderte Luftfilter und der modifizierte Einlasstrakt ermöglichen mehr Frischluftdurchsatz. Dementsprechend wurden Zünd- und Einspritzzeitpunkte sowie die Nockenwellensteuerung angepasst. Die Titanabgasanlage mit zwei jeweils 98 mm dicken, mittig platzierten Rohren schreit noch martialischer und steuert ihren Teil zur im Vergleich zum GT3 um 20 PS angehobenen Motorleistung bei. Damit bringt es der aus dem Cup-Modell domestizierte Vierliter-Sauger auf 130 PS Literleistung: die 520 PS liegen ab 8.250/min an. Wie der etwas zivilere GT3, darf auch der RS bis 9.000 Touren drehen. Die vollen 470 Nm Drehmoment stehen bei 6.000/min bereit.

PDK statt manuellen Getriebe im GT3 RS

Foto: Porsche Beim Einstieg fallen sofort die spartanischen Türtafeln samt grünen Öffnerschlaufen und schwarzem Gepäcknetzen auf. Klar, auch hier spart Porsche am Gewicht.

Geschaltet wird ausschließlich mit PDK. Der Grund: beim Rennstreckeneinsatz zählen nicht nostalgische Anwandlungen, sondern Rundenzeiten. Und da ist der Siebengang-Doppelkuppler trotz höherem Gewicht nicht zu unterbieten. Um Rundenzeiten soll’s im verschneiten, -20 Grad kalten Lappland heute ohnehin nicht gehen. Das macht schon die Bereifung klar. Statt extra neu angemischter Cup-2-Reifen im Format 265/35 R20 an der Vorderachse und 325/30 R21 hinten, wurden für die Mitfahrt auf Eis bespikte Panamera-Pneus über eigens gefertigte 20-Zoll-Zentralverschlussfelgen gestülpt. Beim Einstieg fallen sofort die spartanischen Türtafeln samt grünen Öffnerschlaufen und schwarzem Gepäcknetzen auf. Klar, auch hier spart Porsche am Gewicht. Hast du einmal die hohen Wangen der Schalensitze überwunden, sitzt du im 520-PS-Superelfer erstaunlich bequem: Die Vollschalensitze aus Carbon mit perforierter Alcantara-Sitzfläche bieten neben erstaunlich viel Restkomfort, schraubstockartigen Seitenhalt. Mit optionalen Sechspunktgurten bewegt sich sicherlich niemand mehr auch nur einen Zentimeter zu viel.

Das Lenkrad ist komplett mit grauen Alcantara bezogen, die im Kontrast zu den grünen Ziernähten und der Mittelmarkierung stehen. Es liegt genauso gut in der Hand, wie der Alu-Alcantara-Wählhebel des Doppelkupplungsgetriebes, der in perfekter Griffweite vom Fahrer sitz. Dank Alu-Schaltwippen hinter dem Lenkrad können die sieben Stufen auch manuell gewählt werden. Der grau hinterlegte, mittig platzierte Drehzahlmesser geht bis 10 – also 10.000/min – drehen darf der Vier-Liter-Boxermotor bis 9.000 Touren. Ansonsten war vor allem Diät angesagt: Ein paar Dämmmatten unter der noch dünneren Fondabdeckung flogen raus, Karbondekor sieht nicht nur hochwertig aus, sondern spart auch ein paar Gramm. Dünnglas aka „Gorillaglas“ bringt rund 4 kg gegenüber der Normalverglasung.

Foto: Porsche

Weissach-Paket spart rund 28 Kilogramm

Wem der 991.2-RS im Normaltrimm noch zu fett ist, der ordert das Weissach-Paket. Das beinhaltet leichtere Komponenten wie den Titankäfig (-10 kg), Magnesium-Felgen (-12 kg), Karbondach (-0,5 kg), CfK Stabis (-5,5 kg), Teppiche (-0,2 kg) und ein CfK-Lenkrad (-0,2 kg). So lässt sich der RS auf 1.430 Kilogramm runterhungern.

Das Weissach-Paket ist hier jedoch nicht eingebaut. Der grüne, hinter den Sitzen montierte Überrollkäfig, ist Teil des optionalen Clubsport-Pakets, zu dem auch der Handfeuerlöscher gehört. Beim Blick in den Innenspiegel tauchen die grünen Käfigstreben und der gigantische Heckflügel in Form es schmalen Streifens auf. Der breite Fußraum, weit nach hinten verschiebbare Sitze und viel Luft überm Kopf lassen auch großgewachsenen Fahrern Porsche-typische genug Bewegungsfreiheit.

Mitfahrt auf Eis mit Walter Röhrl

Am Steuer sitzt einer der nicht nur mit dem 520 PS starken Porsche 911 GT3 RS, sondern auch mit den vereisten Pisten umzugehen weiß. Walter Röhrl zeigt, dass er auch noch mit Ü70 so fährt, wie es der Redakteur auf dem Beifahrersitz bis dato nur aus den unzähligen Rallye-Dokus über ihn kannte. Ganz locker schießt der Walter – das DU gab’s quasi mit dem Handshake beim Einsteigen – quer über den Handling-Parcours. Beeindruckend ist auch wie viel Traktion der RS mit Spikes beim Beschleunigen aufbaut. „Hörst du diesen geilen Sound? Das kann nur der Sauger“, grinst der viermalige Monte-Sieger, während er den GT3 RS immer schön an der 9.000er-Marke entlangorgelt. Klar, hören wir das. Und zwar deutlich, schließlich verzichtet der RS zu Gunsten des Gewichts auf ein paar Dämmelemente. So gut klingt also Verzicht.

Foto: Porsche Locker schubst Röhrl den RS in absurden Winkeln mit dem Heck durch die engen Kehren, während die Schnauze nur Zentimeter an der harten Schneekante vorbeikratzt.

Viel zu tun hat Röhrl beim Driften übrigens nicht. Natürlich würde er lieber selber schalten, das sehen wir ihm an, mit dem PDK samt Schaltwippen hat er sich mittlerweile wohl trotzdem angefreundet. Viel mehr als der zweite Gang ist auf dem kleinen vereisten Track ohnehin nicht drin. Locker schubst Röhrl den RS in absurden Winkeln mit dem Heck durch die engen Kehren, während die Schnauze nur Zentimeter an der harten Schneekante vorbeikratzt. Dabei hilft die neu kalibrierte Hinterachslenkung samt Torque Vectoring (PTV+) und geregelter Hinterachs-Quersperre. „Der RS ist selbst bei diesen Bedingungen superleicht zu beherrschen“, schwärmt er, denn der Schub sei viel besser zu dosieren als beispielsweise beim Porsche 911 Turbo, der wiederrum dank Allrad auf Eis trotzdem schneller ist. Egal finden wir: Spaßig ist’s alle Mal. Okay, fahrdynamisch mag so eine Rutschpartie unterhaltsam sein, aber eben auch wenig aussagekräftig, was das Rennstreckenpotential angeht. An die versprochen 3,2 auf Tempo 100 beziehungsweise 10,6 auf 200 ist hier nicht zu denken, genausowenig wie an 312 km/h Topspeed. Auch die Wirkung der optionalen Keramik-Bremsen lässt sich allenfalls erahnen. Immerhin kommen wir nach zwei Runden ohne Bandscheibenvorfall an, falls hier jemand Aussagen zum Federungskomfort lesen möchte. Was der Porsche 911 GT3 RS unter optimalen Bedingungen leisten kann, werden wir dann wohl pünktlich zur Markteinführung Mitte April 2018 auf irgendeiner Rennstrecke selbst erfahren dürfen.

Das kostet der Porsche 911 GT3 RS

Für den neuen 911 GT3 RS verlangt Porsche genau 195.137 Euro. Immerhin das Clubsport-Paket für den „motorsportlichen Einsatz“ bestehend aus Überrollbügel, Handfeuerlöscher sowie Vorrüstung für einen Batterietrennschalter und einen Sechspunkt-Gurt ist aufpreisfrei. Das Weissach-Paket kostet dagegen nochmal 17.850 Euro inklusive Märchensteuer. Bei Entfall des Titan-Überrollkäfigs, der im Weissach-Paket normalerweise inklusive ist, kostet es noch 14.637 Euro. Und noch eine gute Nachricht zum Schluss für alle Kaufwilligen: Die Stückzahl begrenzt lediglich die einjährige Produktionszeit. Genügend Wertsteigerungspotential dürfte der Porsche 911 GT3 RS aber auch ohne Editionsplakette haben.