Der stark umgebaute Porsche 911 hört auf den Namen SSR GT und ist auf zehn Exemplare limitiert. Als Basis dienen wahlweise der 911 Turbo oder Turbo S der aktuellen 992-Baureihe. SSR sieht im SSR GT einen GT, also einen Gran Turismo, der alten Schule. Der Extrem-Elfer erfuhr eine Abstimmung, die hohen Reisekomfort auf langen Strecken ebenso ermöglichen soll wie rasant gefahrene Trackdays.

Des Weiteren verfügt der Heckmotorsportwagen über vierfach verstellbare "Competition"-Stoßdämpfer an der Hinterachse und dreifach verstellbare Dämpfer an der Vorderachse. Damit der Über-Elfer bei Bedarf auch wieder schnell zum Stillstand kommt, wurden Bremsleitung, Bremsbelag und die Kühlung der Bremse verbessert. Die montierten Michelin-Cup-2-N2-Reifen in den Dimensionen 265/35 ZR20 sowie 325/30 ZR21 sind zehn Millimeter breiter als die des Serienmodells. Laut SSR Performance soll der SSR GT das Beste aus Straßen- und Rennfahrzeugen vereinen. Dafür wurden die neuen Komponenten im Windkanal weiterentwickelt.