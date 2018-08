20 Jahre nach Ende der ursprünglichen Serienproduktion hat Porsche Classic jetzt den letzten 911 Turbo mit luftgekühltem Motor gebaut. Der einzigartige 911 Turbo des Typs 993 entstand auf Basis einer unbenutzen Original-Rohkarosserie, die entsprechend ohne zeitgenössische Fahrgestellnummer auskommen muss. Dem hochattraktiven Sammlerstück mit dem Baujahr 2018 bleibt somit eine Straßenzulassung verwährt.

Klassiker von 1988 mit Baujahr 2018

Rund eineinhalb Jahre dauerte der Aufbau des Einzelstücks. Zunächst durchlief die Rohkarosse den Korrosionsschutz- und Lackierprozess der heutigen Serienfahrzeuge. In der Restaurierungswerkstatt von Porsche entstand anschließend das Sammlerstück. Implantiert wurde ein vollständig neuer 3,6 Liter großen Biturbo-Motor in der damals höchsten Leistungsstufe von 450 PS (Werksleistungssteigerung). Schaltgetriebe und Allradantrieb kamen ebenfalls aus dem Regal für Originalteile. Die per Hand eingeschlagene Fahrgestellnummer folgt auf die des Elfers, der 1998 als letztes Serienmodell des Typs 993 Turbo vom Band lief.

911 Turbo S Exclusive Series Weltpremiere für Carbon-Rad

So außergewöhnlich wie seine Entstehungsgeschichte ist auch der Auftritt des Porsche 911 Turbo Project Gold. Optisch orientiert sich der in goldgelbmetallic lackierte Klassiker am Design der jüngst aufgelegten Sonderserie 911 Turbo S Exclusive Series des Typs 991. Die schwarzen Räder tragen Designlinien in goldgelb, Sitze und Interieur sind in schwarz mit goldgelbfarbenen Applikationen ausgeführt. Die Karosserie verfügt über die charakteristischen seitlichen Lufteinlässe des Typs 993 Turbo S, die 1998 auch als Option für den 911 Turbo verfügbar waren. Insgesamt darf der Project Gold wohl als der edelste und perfekteste 911 Turbo, Typ 993, gelten.

Versteigerung für einen guten Zweck

Der 450 PS starke Sportwagenklassiker feiert am 27. September 2018 bei der Porsche Rennsport Reunion in Laguna Seca (USA) seine offizielle Weltpremiere. Am 27. Oktober 2018 wird das Einzelstück im Rahmen einer RM Sotheby’s Auktion im Porsche Experience Center in Atlanta versteigert. Der Erlös soll der in diesem Jahr anlässlich des Jubiläums „70 Jahre Porsche Sportwagen“ gegründeten gemeinnützigen Ferry-Porsche-Stiftung zugute kommen.

Vom 911 Turbo S mit seinem auf 450 PS leistungsgesteigerten Aggregat wurden seinerzeit lediglich 345 Exemplare gebaut. Auch die gelten schon als gesuchte Klassiker.