Porsche Boxster 986 Tracktool Wenig Scheibe, viel PS

Wer sich vor Steinschlägen in der Windschutzscheibe fürchtet, hat hier möglicherweise das Auto seiner Träume gefunden, denn an diesem Boxster gibt es nicht allzu viel Scheibe, in die ein Stein einschlagen könnte. Beim belgischen Händler Bavaria Motors steht dieser krass ummodellierte Boxster der ersten Generation (986) aus dem Baujahr 2000 aktuell zum Verkauf. Wer den Umbau vorgenommen hat, ist aus dem Inserat nicht ersichtlich, drum kümmern wir uns lieber um das "Hier und Jetzt".

Bavaria Motors Ordentlich entrümpelt: Im Innenraum ist nichts mehr vom ursprünglichen Boxster zu erkennen.

Zunächst mal hat man dem Zuffenhausener Roadster alles genommen, was auf der Rennstrecke verzichtbar ist. Einmal Tabula Rasa im Innenraum, bitte. Schlichte Kippschalter auf Carbon, Lenkrad und Schalensitze von Momo, dazu Nachrüst-Instrumente und ein stählener Schalthebel, der wie eine Skultpur gen Himmel ragt. Komfort-Schnickschnack wie beispielsweise Türverkleidungen braucht kein Mensch. Über die stählernen Streben, die Fahrer und Beifahrer umgeben, spannen sich Karosserieteile aus Carbon und Kevlar. Damit kommt der Boxster-Umbau auf ein Leergewicht von gerade mal 980 Kilo.

9,8 Sekunden auf 200

Lufthutzen hinter den Sitzen versorgen den Motor mit jener frischen Luft, von der die Insassen während der Fahrt ohnehin genug erhalten. Die Maschine stammt nicht aus einem Boxster, ist aber trotzdem eine verwandte Ableitung, denn es handelt sich um den 3,6-Liter-Biturbo-Boxer aus dem wassergekühlten 996. Der leistete ab dem Modelljahr 2001 werkseitig 420 PS, in diesem Tracktool schickt der Sechszylinder bei 6.200 Umdrehungen allerdings 625 PS an die Hinterachse. Genug Power, um nach 9,8 Sekunden aus dem Stand eine Geschwindigkeit von 200 km/h erreicht zu haben. Erst bei 325 Sachen ist Schluss, zu deren Erreichung sechs Gänge durchgeschalten werden.

Bavaria Motors Die Anbringung des Heckflügels wirkt ein wenig abenteuerlich.

Für den Fahrbahnkontakt sorgen Michelin-Pneus auf tief geschüsselten 18-Zöllern mit Zentralverschluss. Auf den Bildern ist zudem ein satter Sturz zu erkennen. Während die angenieteten Seitenschweller noch ganz ordentlich aussehen, wirkt der über ein Gestänge befestigte Monster-Flügel fast schon etwas hemdsärmelig, wenngleich stabil. Sollten Sie an der extravaganten Erscheinung Gefallen finden, ist ein Blick ins Sparschwein Pflicht. Mit rund 150.000 Euro ist der Boxster-Umbau nämlich alles andere als ein Schnäppchen.

Fazit

Sich mit einem Auto für die Rennstrecke optisch von der Konkurrenz abzuheben ist schon eine Nummer schwerer als im Straßenverkehr. Schließlich gibt es auf den Tracks dieser Welt zahlreiche ausgefallene Kreationen. Diesem Boxster-Umbau dürfte das Kunststück vermutlich dennoch gelingen. Übrigens nicht nur wegen des Designs, sondern auch aufgrund der Performance. Mit 625 PS ist der Mittelmotor-Sportler für den Streckeneinsatz gut gerüstet.