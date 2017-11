Das ist doch mal wieder ein Musterbeispiel für die Zusammenführung von Tradition und Moderne. Auf der einen Seite ein klassischer Porsche, auf der anderen Seite GPS-Satelliten-Technik und eine App fürs Smartphone. Die Zuffenhausener bringen im Frühjahr 2018 ein Diebstahlschutz-System für 356 und Co. auf den Markt. Es trägt den klangvollen Namen „Porsche Classic Vehicle Tracking System“ und besteht aus einem Sensorpaket, das an verborgenen Stellen im Fahrzeug integriert wird. Diese Sensoren sind in der Lage, mit einem europaweiten Sicherheitsnetz zu kommunizieren. Bei einem Diebstahlversuch löst das System einen Alarm aus, der das international agierende Sicherheitszentrum und den Fahrzeugbesitzer vom drohenden Unheil in Kenntnis setzt. Auch ein Abklemmen der Batterie verhindert das Signal nicht.

Porsche-Werbung 911 Prozent Reklame

Sobald der Besitzer mit der zugehörigen kostenfreien App den unbefugten Zugriff bestätigt, werden die zuständigen Behörden informiert. Per GPS-Signal werden dabei der Aufenthaltsort oder die Fahrtroute des Autos ermittelt. Optional besteht auch die Möglichkeit, per Funkbefehl einen Wiederstart des Motors zu verhindern. Der Besitzer hält dabei den Kontakt zum Sicherheitszentrum desjenigen Landes, in dem er das Tracking System erworben hat, um damit Sprachbarrieren auch im Ausland zu vermeiden.

Gebiet und Geschwindigkeit festlegen

Je nach Ländervariante bietet die Porsche Classic App auch weitere Funktionen an, wie etwa Geofence. Wird ein Klassiker beispielsweise für eine Probefahrt ausgeliehen, kann ein Gebiet definiert werden, das nicht verlassen werden darf. Andernfalls wird ebenfalls Alarm ausgelöst. Auch die erlaubte Höchstgeschwindigkeit lässt sich festlegen und per Satellit verfolgen. Natürlich gibt es immer wieder Situationen, in denen das System keinen Alarm auslösen soll, etwa in der Werkstatt oder beim Transport via Anhänger. Für diese Fälle hält die App entsprechende Modi bereit, die den Alarm für einen definierten Zeitraum entschärfen.

Porsche 356 und 911 Carrera Carrera für Könner und Kenner

Erhältlich ist das Porsche Classic Vehicle Tracking System bei Porsche Classic oder im zuständigen Porsche Zentrum. Sollten Sie jetzt anführen, dass das mit dem 356 gar nicht klappen kann, weil der über ein Sechs-Volt-Bordnetz verfügt – kein Problem. Dafür gibt es dann den passenden Spannungswandler.