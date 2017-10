Ich muss mich Carloso ein bisschen in der Meinung anschließen, dass die E-Mobile hierzulande schon sehr lange dauern. Lässt mich vermuten, dass es stimmt, dass im Gro alle deutschen Autofirmen eben - ursprünglich vor den Verkaufszahlen von Tesla´s Model3 - vor 2020 kein entsprechenden Leistungsgewicht bei den Batterien gesehen haben (was ja auch stimmt) und deswegen Jahrelang die Entwicklungsgelder in Hybrid, Wasserstoff+Brenstoffzelle, alternative Kraftstoffe, Gas-Motoren, etc. etc. etc. gesteckt haben. Da wird auch klar warum selbst MB sich eben an Tesla beteiligt hat, anstatt selbst herzustellen, weil sie es noch zu sehr als Zukunftsmusik berechnet hatten und eine Technologieführerschaft wahrscheinlich auch nicht gesehen haben.



Mein Schluss daraus: Die haben den "Hype" um ein Elektroauto wie das Model-S was im Winter maximal 1__km in klirrender Kälte und sehr schnellem Fahren hierzulande in Überlandfahrt schafft unterschätzt, weil die Klientel die so etwas kauft in einer Stadt wohnt die a) nicht so kalt wird b) das Auto maximal 80km am Tag schaffen muss (morgens durch die Stadt zur Arbeit - abends zurück) und entsprechend reiche Klientel selbstverständlich auch in einer Stadt für ein 1xxxxx€ teueres Auto einen Dauer-Parkplatz/Garage hat wo die private Ladesäule jede Nacht laden kann. So einer Klientel reicht es wenn sie 1 einziges mal einen Porsche an der Ampel stehen lassen können auch wenn danach alles kurzfristig für Minuten überhitzt und man ewig auf den nächsten "Boost" warten muss.

Porsche so vermute ich hingegen will ein Auto bauen, dass die Leistung bei Überlandfahrt in so ziemlich jeder Kurve auf deutscher Landstraße im bergigen Gebiet so ziemlich immer bringt. Das ist natürlich von Porsche (die ja mit ein paar anderen handverlesenen Marken weltweit als Maßstab fürs Handling gelten) wesentlich anspruchsvoller, als ein 2t+x Auto zu bauen das im heißen Kalifornien den Weg zum Strand und zurück schafft bei maximal 65 erlaubten mph auf Straßen die nicht zum Teil ewig klein und alt sind sondern sagen wir mal in der Regel großzügig gehalten sind und weshalb die Fahrdynamik wesentlich überschauberer bleiben darf bei so einem Auto für diese Kundschaft.