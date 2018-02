Die britische Internetseite Auto Express hatte über das Ende der Dieselproduktion bei Porsche berichtet. Einen derartigen Produktionsstopp würde die Modelle Cayenne, Macan und Panamera betreffen. Auch bei der Modellübersicht auf der Porsche-Homepage ist aktuell keine Filterung nach Dieselmodellen mehr möglich. Die Kraftstoffart lässt sich nicht mehr anklicken – eine Tatsache, die diesen Verdacht zunächst bestärkt hatte.

Foto: auto motor und sport Bei Porsche kann man aktuell keinen Diesel mehr bestellen.

Porsche bestätigte zwar, dass sich momentan keine Dieselmodelle bestellen lassen. Dies sei jedoch nur ein vorübergehender Zustand, da es beim neuen Cayenne sehr wohl wieder eine Dieselvariante geben werde. Wann genau diese auf den Markt kommt, sei momentan noch unklar.

Diesel-Zukunft beim Panamera weiterhin unklar

Ob es den Panamera künftig wieder als Selbstzünder gibt, sei aktuell ebenfalls noch offen. Bereits im vergangenen August hatte Porsche den 4,0-Liter-V8-Biturbo für den Panamera 4S Diesel und den Panamera 4S Diesel Sport Turismo „vorübergehend“ aus dem Sortiment genommen.

Porsche erklärte damals gegenüber auto motor und sport: „Porsche steht für höchste Qualitätsansprüche. Um diese – auch im Interesse unserer Kunden – nicht nur sicherzustellen, sondern weiter auszubauen, werden derzeit zusätzliche Überprüfungen von Fahrzeugen des Typs Panamera 4S Diesel und Panamera 4S Diesel Sport Turismo durchgeführt. Da wir unverhältnismäßig lange Wartezeiten für unsere Kunden vermeiden wollen, hat sich Porsche entschieden, zunächst einmal keine neuen Bestellungen von diesen Modelltypen entgegenzunehmen.“

14 Prozent aller weltweit verkauften Porsche sind Diesel

Nach Angaben von Porsche liegt der Bestellanteil des Panamera als E-Hybrid in Europa bei 60 Prozent. Generell spielen die Dieselmodelle bei den Zuffenhausenern eine untergeordnete Rolle. Gerade einmal 14 Prozent der Autos, die Porsche weltweit verkauft, seien Diesel.

Ebenso wie beim Cayenne und beim Panamera ist aktuell auch der Macan nicht als Diesel erhältlich. Gegenüber der britischen Internetseite Auto Express bestätigte Porsche, dass das letzte Modell eines Macan S Diesel vergangene Woche vom Band lief. Doch hinsichtlich der künftigen Modellpallette des Kompakt-SUV muss das nichts bedeuten. Eine Antwort darauf könnte es in diesem Jahr aber noch geben. Denn in Anbetracht der gängigen Modellzyklen ist beim 2014 vorgestellten Macan nach vier Jahren eigentlich ein Facelift fällig. Dieses dürfte also 2018 anstehen. Spätestens dann dürfte es Klarheit dazu geben.

Porsche setzt künftig auf Elektrifizierung

Ob Diesel oder nicht, die Elektrifizierung der Porsche-Modelle scheint momentan so oder so im Vordergrund zu stehen. Neben den bekannten Hybrid-Modellen soll auch für das Flaggschiff 911 eine Hybridversion geplant sein. Im kommenden Jahr stellt Porsche außerdem den Mission E vor. Das reine Elektroauto soll eine Reichweite von über 500 Kilometern haben.

Generell sind die Autohersteller momentan sehr vorsichtig bei neuen Dieselmodellen. Der allgemeine Trend zeigt einen stückweisen Rückzug aus dem Selbstzünder-Segment, vor allem bei Kleinwagen. So gibt es beispielsweise den VW Polo und auch den Skoda Fabia nicht mehr als Diesel. Auch der japanische Autohersteller Toyota grenzt sein Dieselangebot sukzessive ein und konzentriert sich mehr auf Hybride und Plug-in-Hybride.