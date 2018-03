Nachtrag - ich bin kein Experte - aber schon einmal geprüft ob der MB S die Norm ohne OPF erfüllt hätte -ist sicher nur theoretisch und soll nicht schlecht machen was gut ist - aber Quattro war ja auch geboren aus dem Gedanke das man die sich erhöhenden Antriebskräfte über die Vorderachse nicht mehr beherrscht bekommt und erst Jahrezehnte später aus dem starren Allradantrieb so etwas wie einen Adaptiven macht. ;-) übrigens nun auch bei Porsche aber nur in dem großen Diesel