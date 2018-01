Die ewige Nummer drei unter den Riesen-Pickups geht in die nächste Runde. Der seit Jahren nur noch „Ram“ genannte Pickup-Truck, der einst als Dodge Ram geboren wurde, debütierte auf der Detroit Motorshow in seiner fünften Generation. Die wird erheblich smarter, moderner und effizienter. Und beide Antriebe, der 3,6-Liter Pentastar-V6 sowie der 5,7-Liter Hemi-V8, kommen künftig als (Mild)Hybride.

Ram 1500 Modelljahr 2019

Die moderne Optik mit den kleinen, LED-umkränzten Hauptscheinwerfern macht den Ram des nach US-Rechnung 2019er Jahrgangs auf den ersten Blick erkennbar. Nicht sichtbar ist ein anderes Detail, der Hersteller hat den Riesen-Truck vor allem aufgrund eines neuen Rahmens aus hochfestem Stahl um insgesamt über 100 Kilo leichter gemacht. Und gleichzeitig will man im Segment der Fullsize-Trucks, das außerhalb Nordamerikas praktisch keine Rolle spielt, in vielen Dingen Technikvorreiter sein.

So ist der neue Ram 1500 laut Fiat-Chrysler das aerodynamischste Modell seiner Klasse (unter anderem mit automatisch verschließendem Kühlergrill), verfügt über neue aktive Stoßdämpfer, eine elektrische Feststellbremse und die insgesamt größten Frontbremsen des Segments. Nachdem der Ram mit seinen hinteren Schraubenfedern bereits einzigartig unter den großen Pickups war und ist, wird mit der nun eingeführten optionalen Luftfederung (an beiden Achsen) erneut in den Fahrkomfort investiert – die Konkurrenz setzt weiterhin auf preiswerte Blattfedern an der Hinterachse. Beim Ram Rebel war die Luftfederung bereits im Vorgängermodell verfügbar. Zusätzlich gibt es ein Offroad-Paket mit einer Höherlegung um 26 Millimeter, einer elektronischen Hinterachssperre und Bergabfahrkontrolle.

Mild-Hybrid für beide Benziner

Durch die Einführung eines 48-Volt-Mildhybridsystems mit Startergenerator sollen die beiden Benzinmotoren effizienter sein als zuvor. Beim V6 steuert der Startergenerator bei Bedarf 122 Newtonmeter Zusatzschub bei, der im V8 verbaute Startergenerator bingt es auf 176 Newtonmeter. Die zusätzliche 48-Volt-Batterie, in welche der Startergenerator im Schiebe- und Bremsbetrieb rekuperiert, befindet sich an der Kabinenrückwand. Direkt am Rahmen montiert ist ein „Active Tuned Mass Module“. Das tonnenförmige Modul kann man sich als eine Art Gegengewicht vorstellen, mit dem Vibrationen direkt im Rahmen eliminiert werden sollen – für besseren Fahrkomfort. Gleichzeitig wird beim neuen Ram ein Noise-Cancellation-System eingeführt, das Motor- und Fahrgeräusche reduzieren soll.

Foto: FCA

Das Unterhaltungsprogramm übernimmt die neueste UConnect-Version in Verbindung mit einem stattlichen 12-Zoll-Display in Armaturenmitte. Das System verfügt über einen 4G-Internet-Hotspot, Notfallsendesystem, Sprachsteuerung, 3D-Navigation und nicht zuletzt einen Birdview-Modus, um das Auto und sein Umfeld in der Vogelperspektive darzustellen. Die adaptive Geschwindigkeitssteuerung beherrscht nun auch stop-and-go-Situationen.

Auch der Ram Rebel kommt neu

Gleichzeitig mit dem neuen Ram hat auch das Offroad-Derivat des Pickups Premiere gefeiert, der Rebel. Der bekommt neben der Höherlegung aus dem Offroad-Kit große 33-Zoll-Geländereifen, Hinterachssperre und diverse Unterfahrschutz-Bleche. Künftig kommt der Rebel serienmäßig wieder mit Schraubenfedern, das Luftfahrwerk bleibt aber optional verfügbar.

Die Markteinführung wird in den USA nach den Werksferien im Spätsommer erfolgen, Preise wurden noch nicht genannt.