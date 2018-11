Land Rover stellt den neuen Range Rover Evoque vor. Jetzt haben die Engländer erste Drahtmodelle des kompakten Geländewagens in London aufgestellt. Damit zeigt Range Rover nicht nur die Linienführung des neuen Evoque, sondern knüpft auch an eine Tradition an.

Am 22. November 2018 wird Range Rover den neuen Evoque ungetarnt zeigen – bis dahin müssen Erlkönigbilder und neuerdings auch Drahtmodelle genügen. Vier Modelle im Maßstab eins zu eins hat Range Rover jetzt an verschiedenen Plätzen in London aufgestellt. Die Linenführung des kompakten Geländewagens ist schon klar zu erkennen: Die schmalen Seitenfenster und das markant nach hinten abfallende Dach scheinen noch ausgeprägter zu sein als beim Vorgänger.

Mit den Drahtmodellen greift Range Rover eine Tradition auf: Schon vom ersten Evoque von 2011 gab es solche Modelle. Diese stehen inzwischen im Garten von einem von Gerry McGoverns englischen Landhäusern. Land-Rover-Chefdesigner McGovern hat auch den neuen Evoque gezeichnet.

Der Range Rover Evoque der ersten Generation (L538) hat signifikant zum Erfolg der Marke Land Rover beigetragen. In den vergangenen sechs Jahren sind die Verkäufe nie unter 100.000 Einheiten gefallen. Umso wichtiger ist, dass die zweite Generation (L551) an den Erfolg anknüpfen kann, ohne die traditionelle DNA des SUV-Coupé zu verwässern. So zeigen nicht nur die Drahtmodelle sondern auch die noch stark getarnten Erlkönige, daß es beim Coupé-Dachverlauf bleibt. Hinzu kommen Designelementen, die schon vom neuen Velar bekannt sind.

Neuer Range Rover Evoque mit mehr Platz

Unter der überarbeiteten Karosserie versteckt sich die D8-Frontantriebs-Plattform der Marke, die überarbeitet wurde. Andere Plattform-Versionen tragen zum Beispiel den Jaguar E-Pace oder den Land Rover Discovery Sport. Bei den Abmessungen bleibt es weitgehend bei der Größe des aktuellen Modells (4,39 Meter Länge und 1,90 Meter Breite). Trotzdem erhalten die Passagiere mehr Platz im Innenraum. Das erreicht Land Rover unter anderem durch einen vergrößerten Radstand, der um 21 Millimeter zulegt und in der neuen Version 2,681 Meter beträgt. Auch die Spurbreite wurde etwas vergrößert, auch um die überarbeiteten Längslenker unterzubringen.

Antriebsseitig wird der neue Range Rover Evoque die neuen Ingenium-Vierzylindermotoren tragen. Sie holen aus zwei Litern Hubraum zwischen 150 bis 240 Diesel-PS, bei den Benziner liegt die Leistungsspanne zwischen 240 und 300 PS. Alle Aggregate werden in Sachen Verbrauch und CO2-Emissionen überarbeitet – gekoppelt sind die Modelle mit der Neugang-Automatik von ZF.

Neuer Evoque als Mild-Hybrid

Foto: Stefan Baldauf Der Range Rover Evoque wird als Fünftürer auf den Markt kommen, der Dreitürer dürfte nicht mehr in der neuen Generation angeboten werden.

Wie schon beim noch aktuellen Modell wird auch die zweite Generation des Evoque in der Basisausführung mit Frontantrieb angeboten. Allrad ist dann den höheren Ausstattungen vorbehalten. Eine Mild-Hybrid-Version dürfte es erst nach 2020 geben, eine reine E-Version auf Basis der D8-Plattform ist unwahrscheinlich. Ebenso, ob es den Dreitürer nach dem Relaunch noch geben wird. Als gesetzt gilt überraschenderweise das Cabrio. Das wird jedoch erst deutlich später auf den Markt kommen.

Seine Premiere wird der neue Range Rover Evoque auf dem Auto Salon in Paris 2018 feiern, um dann Anfang 2019 in den Handel zu rollen.