Auf Knopfdruck schließt die 1,42 Meter lange Fahrertür, mit dumpfen Ruck fährt das Trittbrett elektrisch ein – schon den Einstieg in das Range Rover SV Coupé überhöhen die Briten zur Show. „Das ist kein Auto für Schüchterne“, betont Gerry McGovern, Designchef der Marke, verweist dabei auch auf die erstmals verfügbaren 23 Zoll-Räder. Während das Ausstellungsfahrzeug vergleichsweise schüchtern in weiß metallic auftritt, werden die meisten Kunden eine auffällige zwei- bis dreifarbige Lackierung wählen. Das Dach und ein Teil der Flanken können in diversen Kontrastfarben bestellt werden. Die Auswahl ist derart komplex, dass ein Kunde gleich zwei Fahrzeuge bestellt hat, weil er sich nicht für eine Variante entscheiden konnte.

Foto: Range Rover Nur 999 Exemplare entstehen - in Handarbeit: Das Range Rover SV Coupé.

60.000 Euro für den Lack

Überhaupt, die Kundschaft. Exklusiv muss das Auto sein, daher ist es auf 999 Exemplare limitiert. Dann stört auch der Basispreis von 291.000 Euro nicht weiter. „Schon jetzt investieren manche Käufer eines Range Rover über 100.000 Euro in die Individualisierung ihres Autos. Wir haben also eine solvente Klientel“, verrät Mark Stanton, Technischer Direktor von SVO. Allein bis zu 60.000 Euro kann die Lackierung verschlingen. Die potenziellen Coupé-Kunden kommen aber nicht unbedingt aus dem Range Rover-Bestand. „Das Coupé spricht Menschen an, die besondere Automobile sammeln. Unser Sammlerstück zeichnet sich dadurch aus, dass es voll alltagstauglich ist. Daher sind im Preis auch fünf Jahre Garantie und Wartung inbegriffen“, sagt Brian Fousse, Marketingchef von Jaguar Land Rover Deutschland. Der schnellste je gebaute Range Rover ist das Coupé obendrein, sein 565 PS starker V8-Kompressormotor (700 Nm Drehmoment) beschleunigt es laut Hersteller in 5,3 Sekunden von null auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit soll bei 266 km/h liegen. Die Fahrwerksabstimmung orientiert sich am Range Rover Autobiography Dynamic, weniger am radikaleren SVR.

Für das Fahrer-Auto: Vorne und hinten verschiedene Polsterfarben

Mark Stanton betont, dass die Performance des Coupés zugleich die größte Herausforderung bei der Entwicklung war. „Schließlich müssen die rahmenlosen Seitenscheiben der schweren Türen auch bei diesem Tempo dicht sein.“ Nur die Motorhaube und der untere Teil der Heckklappe stammen vom Range Rover, der Dachverlauf von der Sport-Variante – der Rest der Karosserie ist neu. Das Chassis übernimmt das Coupé vom Range Rover mit kurzem Radstand. Daher fällt das Platzangebot auf den üppigen Einzelsitzen im Fond durchaus großzügig aus. Aber warum sind sie mit schwarzem Leder bezogen, die vorderen dagegen mit hellem? „Um den Charakter eines Fahrer-Autos zu unterstreichen. Bei einem Chauffeurs-Wagen wäre es umgekehrt“, erklärt McGovern.

Foto: Range Rover Wer möchte, bekommt im Range Rover SV Coupé vorne andersfarbige Sitze als hinten.

Handarbeit bei Special Vehicle Operations

Aber das kann ja jeder so bestellen, wie er mag. „Jedes der 999 Coupés wird anders aussehen“, beteuert Fousse. Gefertigt werden sie in Handarbeit im Technical Center von SVO und nicht am Band. Hinterm Lenkrad jedoch fühlt sich das Coupé an wie jeder andere Range Rover auch, natürlich. Zeit also um Details wie die Einfassung des Startknopfs in Diamant-Optik und das Holzfurnier, ein mehrdimensional geformtes Kunstwerk in Walnuss-Bergahorn-Kombination, zu bewundern. Und jetzt wieder ein Knopfdruck und die Tür öffnet... nein. Das geht nur manuell. Aber das Trittbrett klappt auch elektrisch aus.