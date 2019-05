Anzeige RECARO Sportster CS Sitzt perfekt: die RECARO Nürburgring-Edition

Die streng auf 999 Stück limitierte Sonderedition des RECARO Sportster CS setzt auch in Sachen Komfort und Ergonomie klare Maßstäbe. Kaum ein anderer Sitz eignet sich so gut für einen Einsatz in der „Grüne Hölle“ und verbindet auf so einzigartige Weise die Eigenschaften einer reinrassigen Rennschale mit denen eines komfortablen Sportsitzes.

Shutter81 / Fotolia Die perfekte Unterstützung des Fahrers ist das A und O, denn der Körper leistet beim Autofahren Schwerstarbeit

Das Sitzen im Auto gehört zu den ungünstigsten Sitzhaltungen, weil es den Körper zur Passivität zwingt. Je nach Strecke, Fahrstil und Untergrund müssen fahrdynamische Einflüsse wie Fliehkräfte, Verzögerungskräfte oder Vibrationen in unterschiedlichsten Frequenzen ausgeglichen werden. RECARO Performance-Sitze, wie der Sportster CS, kompensieren diese Faktoren, indem sie optimal stützen und schützen.

Kalyakan / Fotolia RECARO Sportster CS für aufregende und doch kontrollierte Fahrerlebnisse auch im Grenzbereich

„Nach 26 Jahren Automobilsport plus Serienentwicklung weiß mein Körper den maximalen Komfort von RECARO Sitzen zu schätzen. Speziell auf der einzigartig anspruchsvollen Nordschleife mit den vielen schnellen Passagen und dementsprechenden Fliehkräften gepaart mit den ausgeprägten Bodenwellen ist ein perfekt geschnittener Sitz Gold wert!“

Frank Stippler, Sieger der 24h-Rennen auf dem Nürburgring und in Spa

Die besonders leichte Struktur des RECARO Sportster CS, die die Stärken einer Metallbasis mit einer ultradünnen verstärkten Polymer-Rückenlehne kombiniert, sorgt auch bei diesem Sitz für beeindruckende ergonomische Eigenschaften. Mit seiner straffen Polsterung, den ausgeprägten Seitenwangen, den individuellen Einstellmöglichkeiten sowie der anatomisch geformten Rückenlehne und Sitzfläche schmiegt sich der Sportster CS wie eine zweite Haut an den Körper an.

RECARO Der Rücken wird wie eine zweite Haut gut gestützt, so dass niemand weitere Einstellmöglichkeiten vermisst.

Da die Konturen der Rückenlehne perfekt der natürlichen Form der menschlichen Wirbelsäule nachempfunden wurden, wird der Rücken so gut gestützt, dass niemand weitere Einstellmöglichkeiten vermisst. Dank einer Längseinstellung sowie der sehr präzise einstellbaren Rückenlehne lässt sich die „Nürburgring-Edition“ an jeden Fahrer anpassen.

Manthey-Racing Die Erfahrung aus dem Motorsport nutzt RECARO für die Entwicklung von Sportsitzen für die Straße

Die exklusive Edition wurde in enger Abstimmung mit dem Nürburgring entwickelt und überzeugt mit seinem hochwertigen Bezug in schwarzem und rotem Leder, den gestickten Logos, den roten Ziernähte sowie den sportlichen Akzentstreifen auch optisch bis ins kleinste Detail. Die Nürburgring- Edition kann optional sogar mit einem Universal-Seitenairbag ausgestattet werden.

Hier geht es zum Special: www.nuerburgring.recaro-automotive.com