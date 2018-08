Als Präsentationsort wurde Moskau gewählt, weil das neue Renault Crossovermodell Arkana dort als erstes ab 2019 auf den Markt kommen wird. Zudem soll das neue Modell auch in Russland im Renault-Werk in der Nähe vom Moskau produziert werden.

Der Name Arkana leitet sich vom lateinischen Arcanum ab (das Geheimnis) und soll stellvertretend für den eigenständigen und unverwechselbaren Charakter der Modellneuheit stehen.

Neben der Einstufung ins C-Segment ist die Informationslage zum neuen Renault Arkana noch dünn. Auch das erste Teaserbild gibt fast nichts preis. Das Showcar trägt eine typische Renault-Front, wie man sie von den aktuellen SUV-Modellen kennt. Weitere Details und technische Infos sollen erst zur Messepremiere folgen.

Erlkönig-Modell zeigt die Proportionen

Foto: Stefan Baldauf Klassisches SUV-Coupé. In dieser Ansicht kann das Captur Coupé mit der Optik des BMW X4 mithalten.

Dass das Modell jedoch weit mehr als nur eine Studie darstellt, wird spätestens mit den stark getarnten Erlkönigen sichtbar. Etwas größer als der Captur wird das Modell aber auch international eine Rolle spielen. An der Front ist trotz der Tarnung ein mächtiger Grill zu erkennen. Dazu gesellen sich größere Lufteinlässe in der Schürze und überarbeitete Scheinwerfer mit neuem Layout. Zum Heck hin neigt sich das Dach im Coupéstil und endet in einem kleinen Heckklappenbürzel. In der Seitenlinie kann das Modell durchaus mit der Optik eines X4 mithalten. Neue schmalere Leuchten und eine veränderte Schürze runden das Styling ab. Fraglich ist noch, ob die Franzosen auch für die anderen SUV-Modelle wie Kadjar und Koleos Coupé-Versionen anbieten werden.