Renault hat mit dem Clio R.S. einen beliebten kleinen Flitzer im Sortiment. Ab dem 15. Januar haben 400 deutsche Kunden die Möglichkeit ein limitiertes Sondermodell Clio R.S. 18 zu ordern. Die Namenspatenschaft übernimmt der Formel 1-Rennwagen der kommenden Saison des Teams Renault Sport. Das gibt bereits einen Hinweis darauf, was das Sondermodell sein möchte.

Foto: Renault Die Markenlogos sind so schwarz wie die Karosserie. Als Signalfarbe dient das Sirius-Gelb von Renault Sport.

Nein, keine Konkurrenz für einen Silberpfeil, sondern ein Clio R.S. mit gesteigertem Rennsportfeeling. 27.990 Euro müssen dafür auf dem Konto des Händlers landen – werfen wir einen Blick auf das, was man dafür bekommt. Erkennbar ist das limitierte Sondermodell durch die Lackierung von Karosserie, Stoßfängern und Heckdiffusor in Tief-Schwarz, das auch den Renault Rhombus an Bug und Heck verfinstert. Akzentuiert wird dieser dunkle Ton mit dem klassischen Sirius-Gelb der Renault Sport-Abteilung. Die Kontrastfarbe kommt auf den Seitenschutzleisten, den Radnabenabdeckungen und auf dem Luftleitelement der unteren Kühleröffnung zum Einsatz.

Alcantara und Carbon-Look

Weitere Verweise auf die französische Motorsport-Division finden sich an den Türen und auf dem Dach. Dort prangt der entsprechende Schriftzug „R.S. 18“. Für den Fahrer aber wesentlich wichtiger für’s sportliche Feeling: Das Cockpit. Hier erwarten den Piloten ein Alcantara-Lenkrad, Lüftungsdüsen im Carbon-Look und eine Seriennummer auf der Türeinstiegsleiste. Ansonsten finden sich in der Armaturenlandschaft das Touchscreen-Multimediesystem R-Link Evolution, eine Klimaautomatik und der R.S.-Monitor, über den Motor- Fahrparameter in Echtzeit ausgespielt werden.

Den Turbobenziner mit 220 PS und 280 Newtonmetern maximalem Drehmoment übernimmt der R.S. 18 vom Clio R.S. Trophy. Auch die Lenkung und das straffe Sportfahrwerk teilen sich beide Modelle. Die Sonderedition unterscheidet sich allerdings durch die Akrapovič-Abgasanlage. Und wer das alles nicht braucht, kann sich den normalen Renault Clio R.S. auch schon für schmale 23.390 Euro zulegen. Ganz unlimitiert.