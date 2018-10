Renault-Groupe-Chef Carlos Ghosn kündigt auf dem Pariser Autosalon ein erschwingliches Elektrofahrzeug für China an. Präzise: Den K-ZE, ein Elektro-SUV im Kleinwagen-Segment, der auch in Europa erscheinen könnte.

Am Vorabend des Pariser Autosalons stellte Renault-Chef Carlos Ghosn ein neues City-SUV im Kleinwagen-Segment vor – rein elektrisch, entwickelt in Kooperation mit dem chinesischen Partner Dongfeng und für ein Debüt in China 2019 avisiert. Die seriennahe Studie heißt K-ZE und dürfte ein wichtiger Meilenstein im Rahmen des Strategieplans „Drive the Future” von Renault sein. Der französische Hersteller will bis 2022 sein E-Fahrzeug-Portfolio auf acht Modelle erweitern – der K-ZE ist das fünfte Modell. Laut Ghosn erhält das Serienmodell eine Reichweite von rund 250 Kilometern. Zum exakten Preis wollte er sich nicht äußern; eben so wenig zur einer eventuellen Markteinführung in Europa oder der Frage, ob es unter der Marke Renault oder Dacia in Europa verkauft werden soll.

Foto: Renault Der französische Hersteller will bis 2022 sein E-Fahrzeug-Portfolio auf acht Modelle erweitern – der K-ZE ist das fünfte Modell.

Bezahlbare Elektro-Fahrzeuge

Ghosn machte keinen Hehl daraus, dass China der weltweit größte E-Fahrzeugmarkt ist und der mit dem größten Wachstum; folglich auch für Renault am attraktivsten. Als Fortschritt in puncto Alltagstauglichkeit hob der Konzernchef am K-ZE hervor, dass er sich sowohl an öffentlichen Ladestationen laden lässt, als auch an regulären Steckdosen im Haushalt. Die Produktion soll im Rahmen des Joint-Ventures mit der Dongfeng Motor Group in China erfolgen. Die Kooperation wurde angeblich eigens dafür in etabliert, um bezahlbare E-Fahrzeuge zusammen zu entwickeln.

Als weitere Neuheit stellte Carlos Ghosn auch “Augmented Editorial Experience„, kurz AEX, vor. Ein Blick in die Zukunft des (teil-)autonomen Fahrens. In der Zeit, in der das Fahrzeug zeitweise die Verantwortung übernimmt, präsentierte die französische Marke ihre Ideen, wie man via personalisierter Multimedia-Inhalte die Zeit im Auto entsprechend nutzen könnte. Zum Beispiel liest das System vorher definierte und auf die persönlichen Vorlieben zugeschnittene Inhalte aus Zeitungen oder Magazinen vor.

Neben den Elektrofahrzeugen, die sich der französische Hersteller auf die Agenda geschrieben hat, sollen auch diverse Hybrid-Modelle das Portfolio bereichern. 2020 etwa, soll in Europa der erste Clio Hybrid erscheinen, gefolgt von Plug-In-Versionen des Captur und des Mégane. Zwölf elektrifizierte Modelle sollen es insgesamt bis 2022 sein.