Road Rover wurde von den Briten für die Nizza-Klassifikation 12 eingetragen, die unter anderem für Automobile reserviert ist. Bereits vor einiger Zeit ließ sich Jaguar/Land Rover auch die Jaguar spezifischen Namen „C-Pace“ und „J-Type“ eintragen. Aus der Eintragung lässt sich jedoch keine konkrete Fahrzeugproduktion ableiten. Allerdings lässt der Road Rover viel Platz für Spekulationen, zumal es seit Monaten schon Gerüchte zu einem neuen Modell der Marke gibt.

Road Rover könnte als E-Modell kommen

So soll es bis zum Ende des Jahrzehnts eine Range Rover-Limousine auf Basis der nächsten Jaguar XJ-Plattform mit Offroad-Attributen geben, die in erster Linie für die Märkte in den USA und China gedacht ist. Darüber hinaus schreibt man dem Modell auch besonders dynamische On-Road-Qualitäten zu, die auch dank Elektromotoren zustande kommen. Auch ein rein elektrisch angetriebenes Modell mit zwei Elektromotoren an der Vorder- und Hinterachse wäre denkbar, hier ist sogar die Rede von einer Reichweite von mindestens 400 Kilometern

Des Weiteren könnte der Road Rover zu einer neuen Baureihe von Straßen-Modellen ausgebaut werden, wobei das Top-Modell locker die 100.000 Euro-Marke durchbrechen könnte.

Road Rover als Velar-Limousine?

Andere Spekulationen legen nahe, dass der Road Rover eher auf Basis der Range Rover Velar-Plattform (iQ) basiert. Sie dient auch dem SUV Jaguar F-Pace sowie den Limousinen XE und XF als Basis. Entsprechend könnte der Road Rover das Modellportfolio auf dieser Plattform als Range Rover-Limousine komplettieren.