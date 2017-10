Wenn man bedenkt wie Rückrufaktionen stattfinden ist es erstaunlich wie gravierend so manche Mängel sein müssen. Es werden die Aufwände wenn der Rückruf nicht stattfindet ( wie hoch ist das Risiko dass es überhand nimmt und der Fehler als tatsächlicher Fehler in die Öffentlichkeit gelangt, wie viel ist an Entschädigung zu Zahlen etc.), denen eines Rückrufs gegenübergestellt und nur wenn der Rückruf günstiger ist wird dieser durchgeführt. Kaum zu glauben wie viele rückrufswürdigen Fehler in einem Auto vorhanden sind.