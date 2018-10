Das Kraftfahrtbundesamt hat die Lösung des Schummelsoftware-Problems beim Cayenne mit 4,2-Liter-Diesel per Softwareupdate genehmigt. In einem zweiten Schritt hat die Behörde nun Porsche die Erlaubnis erteilt, die betroffenen Cayenne- und Panamera-Modelle zurückzurufen. Dabei handelt es sich europaweit um 6.750 Wagen, von denen 3.900 auf Deutschland entfallen.

Am 31. Juli hat das KBA auch das von Porsche zur Prüfung vorgelegte Software-Update für Fahrzeuge des Typs Macan 3,0-Liter-V6-Diesel der Emissionsklasse Euro 6 freigegeben. Porsche holt entsprechend jetzt Fahrzeuge des Typs Macan 3,0-Liter-V6-Diesel der Emissionsklasse EU6 zum Software-Update in die Werkstätten. Hintergrund ist, dass bei internen Untersuchungen Verbesserungsbedarf bei der Motorsteuerungssoftware im Hinblick auf das Emissionsverhalten im realen Fahrbetrieb festgestellt wurde. Daraufhin hatte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) im Mai 2018 eine Umrüstung durch ein Software-Update im Rahmen eines Rückrufes angeordnet. Die bisherigen Herstellerangaben bezüglich Kraftstoffverbrauch, maximale Motorleistung, maximales Drehmoment und CO2-Emissionen sollen nach Porsche-Angaben weiterhin Bestand haben. Porsche informiert in Kürze die betroffenen Kunden und bittet sie zum kostenfreien Software-Update in die Werkstätten. In Europa sind 53.000 Macan betroffen, davon 15.000 in Deutschland.

Schon 2016 musste der Macan in die Werkstatt

Bereits 2016 hatte Porsche den Macan im Rahmen einer Serviceaktion in die Werkstätten gerufen. Dort wurde ebenfalls via Software-Update eine Abgasfunktion (Thermofenster) entfernt. Der 3,0-Liter-Diesel-V6 stammt aus der aktuellen Produktion von Audi, Porsche selbst fertigt keine Diesel-Motoren.