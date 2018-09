Auf der Shanghai Auto Show 2017 hatte Skoda mit dem Vision E auch einen Ausblick auf ein Kodiaq Coupé gegeben, wenig später in einer Präsentation wurde der Name „Kodiaq GT“ enthüllt. Nun hat unser Erlkönig-Jäger das SUV-Coupé abgeschossen.

Der Kodiaq GT wird noch 2018 eingeführt, bleibt jedoch ausschließlich dem chinesischen Markt vorbehalten. Warum? Weil die europäischen Kapazitäten nicht ausreichen, fertigt Skoda das SUV-Coupé direkt in China. Und da der Markt seit 2010 der größte Einzelmarkt der Marke ist, passen die Tschechen ihre Modelle nicht nur diesem Markt an, sondern bringen auch speziell für China zugeschnittene Fahrzeuge auf den Markt.

Kein Wunder, hat Skoda 2017 rund 325.000 Modelle dort ausgeliefert und strebt bis 2020 die 600.000er-Marke an. Bereits im April 2018 wurde in China der Kamiq vorgestellt. Mit 4,39 Länge ein SUV im Format des Karoq, aber technisch deutlich einfacher und günstiger. Er basiert auf einer uralten PQ34-Plattform des Golf IV. Am anderen Ende der Produkt-Palette rangiert dann künftig der Kodiaq GT, der im Oktober 2018 Premiere feiern wird.

Skoda Kodiaq GT zeigt schon das kommende Facelift

Im Gegensatz zur Studie kommt der Skoda Kodiaq GT nicht als reines E-Auto auf den Markt. Das Conceptcar gab nämlich neben dem Coupé-Styling auch einen Ausblick auf das erste Elektroauto der Marke. Technisch bedient sich das SUV-Coupé bei seinem klassischen SUV-Bruder.

Für China bedeutet das, den GT gibt es als TSI 330 mit dem 180 PS starken Benziner, der dort mit 1,8 Liter und 2,0 Liter Hubraum angeboten wird. Preislich dürfte das Modell dank verbesserter Ausstattung dort auch etwas teurer ausfallen. Der Preis für den Kodiaq als Fünfsitzer startet bei 189.800 Yuan, umgerechnet 24.600 Euro. Auch könnte der China-GT schon einen Ausblick auf das kommende Facelift geben.