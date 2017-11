Auf der Shanghai Auto Show hatte Skoda mit dem Vision E auch einen Ausblick auf ein Kodiaq Coupé gegeben, nun steht der Name das neuen SUV-Modells fest. Bei einer Präsentation in China offenbarte ein Chart den Skoda Kodiaq GT.

Zunächst wird der Kodiaq GT 2018 auf dem asiatischen Markt eingeführt, auf dem sich diese Art der Karosserie-Form neben den klassischen Limousinen großer Beliebtheit erfreut. Rund ein Jahr später dürfte das Modell dann auch für die europäischen Märkte an den Start gehen, zumal auch hier generell das SUV-Coupé großen Zuspruch hat.

Skoda Kodiaq GT zeigt schon das kommende Facelift

Im Gegensatz zur Studie kommt der Skoda Kodiaq GT nicht als reines E-Auto auf den Markt. Das Conceptcar gab nämlich neben dem Coupé-Styling auch einen Ausblick auf das erste Elektroauto der Marke. Technisch bedient sich das SUV-Coupé bei seinem klassischen SUV-Bruder.

Für China bedeutet das, den GT gibt es als TSI 330 mit dem 180 PS starken Benziner, der dort mit 1,8 Liter und 2,0 Liter Hubraum angeboten wird. Preislich dürfte das Modell dank verbesserter Ausstattung dort auch etwas teurer ausfallen. Der Preis für den Kodiaq als Fünfsitzer startet bei 189.800 Yuan, umgerechnet 24.600 Euro. Auch könnte der China-GT schon einen Ausblick auf das kommende Facelift geben.

In Europa bzw. in Deutschland wird sich das Skoda Kodiaq Coupé ebenfalls an den Ausstattungen des Kodiaq orientieren. Bedeutet: Es gibt zur Auswahl einen 1,4-Liter-TSI mit 125 bzw. 150 PS sowie den 180 PS starken Zweiliter-Vierzylinder. Bei den Diesel ist ein Zweiliter-TDI mit 150 und 190 PS an Bord. Die Basisausführung kommt mit Frontantrieb daher, zur Wahl stehen ein 7-Gang-DSG oder ein Sechsgang-Schalter.